Στέγη: Επιστροφή δύο ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς και διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων για το 85% των μισθωτών

Πακέτο παρεμβάσεων για την στέγη φέρνει νέο πολυνομοσχέδιο, με αλλαγές στην επιστροφή ενοικίου, ειδική πρόβλεψη για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές στην περιφέρεια, καθώς και νέα ρύθμιση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Η ακρίβεια στα ενοίκια βρίσκεται στο επίκεντρο του νομοσχεδίου, με τις διατάξεις να επηρεάζουν κυρίως την πλευρά της προσφοράς στέγης και να περιλαμβάνουν και νέο πρόγραμμα για ιδιωτικές επενδύσεις στην κατοικία.

Σύμφωνα με το σχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον το 85% των μισθωτών. Για τον άγαμο, το όριο ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ. Για τον έγγαμο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, το όριο αυξάνεται στις 35.000 ευρώ, από 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Με βάση τη διάταξη, ένα ζευγάρι με ένα παιδί θα μπορεί να έχει εισόδημα έως 40.000 ευρώ, ενώ ένα ζευγάρι με δύο παιδιά έως 45.000 ευρώ. Αντίστοιχα, μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά θα καλύπτεται έως τις 44.000 ευρώ. Για την κύρια κατοικία παραμένει και περιουσιακό όριο, το οποίο ανέρχεται σε 120.000 ευρώ για τον άγαμο και προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Η αλλαγή αφορά τις επιστροφές ενοικίου από το 2026 και μετά, για μισθώματα που έχουν καταβληθεί από το 2025 και εφεξής. Για τη φοιτητική κατοικία, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα για τα οποία απαιτείται μόνο η συνδρομή του εισοδηματικού κριτηρίου.

Το δεύτερο σκέλος αφορά την επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια. Η ενίσχυση αντιστοιχεί στα δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος για κατοικία στην περιοχή υπηρεσίας τους.

Το μέτρο δεν καλύπτει όλη τη χώρα. Εξαιρούνται η Περιφέρεια Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, καθώς και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Δικαιούχοι είναι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, καθώς και γιατροί, οδοντίατροι, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε νησί και πληρώνει ενοίκιο 500 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 6.000 ευρώ τον χρόνο, θα μπορεί να λάβει ενίσχυση 1.000 ευρώ, καθώς τα δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος αντιστοιχούν σε δύο μηνιαία ενοίκια. Αν όμως ο ίδιος δικαιούται ήδη την κανονική επιστροφή ενοικίου για κύρια κατοικία, τότε η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο ένα δωδέκατο, δηλαδή στο παράδειγμα αυτό στα 500 ευρώ.

Η ενίσχυση θα καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους, χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και της δήλωσης μίσθωσης που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ. Για την πρώτη εφαρμογή, η ενίσχυση του 2025 για μισθώματα που καταβλήθηκαν το 2024 θα καταβληθεί μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς τη φορολογική διοίκηση, το Δημόσιο, τους δήμους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, το νομοσχέδιο φέρνει διπλή παρέμβαση. Για την Αθήνα διατηρείται το πλαίσιο περιορισμού νέων εγγραφών στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για ακίνητα στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Για τη Θεσσαλονίκη, από 01.07.2026 έως 31.12.2026 δεν θα επιτρέπεται η πρώτη εγγραφή στο Μητρώο για ακίνητα που βρίσκονται στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το νέο στοιχείο είναι ότι το μπλόκο δεν αφορά μόνο τις νέες εγγραφές. Ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές με περιορισμό και μεταβιβάζονται για οποιαδήποτε αιτία, είτε με πώληση είτε με δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά, διαγράφονται από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής και δεν μπορούν να επανεγγραφούν όσο ισχύει ο περιορισμός.

Στην πράξη, ακίνητο που λειτουργεί ήδη ως Airbnb σε περιοχή με περιορισμό, αλλά αλλάζει χέρια λόγω πώλησης ή κληρονομιάς, δεν θα μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται στη βραχυχρόνια μίσθωση από τον νέο ιδιοκτήτη για όσο διαρκεί το μπλόκο. Αυτό είναι το σημείο που επηρεάζει και τα παλαιά Airbnb, όχι μόνο όσα θα επιχειρούσαν να μπουν για πρώτη φορά στην αγορά.

Για παραβίαση των περιορισμών, το πρόστιμο ισούται με το 50% του εισοδήματος από τη βραχυχρόνια μίσθωση μετά την ημερομηνία έναρξης του περιορισμού και δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 20.000 ευρώ. Αν διαπιστωθεί νέα παράβαση μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 40.000 ευρώ και επιβάλλεται από την ΑΑΔΕ.

Στο ίδιο πακέτο εντάσσεται και το νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω», το οποίο απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές ή στη διαχείριση ακινήτων. Το πρόγραμμα προβλέπει κίνητρα είτε για ανέγερση οικιστικών ακινήτων είτε για μετατροπή ακινήτων μη οικιστικής χρήσης σε κατοικίες.

Βασική προϋπόθεση είναι τα ακίνητα να διατεθούν σε μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών. Το εισόδημα που θα αποκτούν τα νομικά πρόσωπα από αυτές τις εκμισθώσεις απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, εφόσον τα ακίνητα ενταχθούν στο πρόγραμμα, διατεθούν αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση και το μίσθωμα καθοριστεί με την προβλεπόμενη κοινή υπουργική απόφαση.