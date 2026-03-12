Χρηστικά

Air France και KLM αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων λόγω του ράλι του πετρελαίου

Στόχος των αεροπορικών εταιρειών είναι να αντιμετωπίσουν το κόστος από τις αυξήσεις στα καύσιμα
Boeing 787 Dreamliner Air France landing at Chalon Vatry airport for a training flight
iStock

Η Air France και η KLM αυξάνουν τις τιμές των ναύλων τους για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων σε απάντηση στο σοκ στις τιμές πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, ανακοίνωσε η μητρική αεροπορική εταιρεία.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε σημαντική και ξαφνική αύξηση των τιμών των καυσίμων, ιδίως της κηροζίνης, με αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρείες Air France και KLM να αυξάνουν τις τιμές των ναύλων τους σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων για εισιτήρια που εκδίδονται από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026.

Τα παραπάνω υπογραμμίζει ανακοίνωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Air France-KLM, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της Les Echos.

Πιο συγκεκριμένα, «στην οικονομική θέση, οι τιμές θα αυξηθούν κατά 50 ευρώ μετ’ επιστροφής», δήλωσε ο γαλλο-ολλανδικός όμιλος, ακολουθώντας τα βήματα άλλων αεροπορικών εταιρειών που ανακοίνωσαν επιβαρύνσεις τις τελευταίες ημέρες, όπως η SAS, η Cathay Pacific, η Air India και η Qantas.

