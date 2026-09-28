Thessaly Evros Pass 2026: Τελευταία μέρα για αιτήσεις – Ποιοι θα λάβουν έως 250 ευρώ

Σήμερα (28.9.2026) λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly – Evros Pass 2026, μέσω του vouchers.gov.gr, δράση που αποσκοπεί στη στήριξη της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών αυτών, τις οποίες μπορούν να επιλέξουν δικαιούχοι για προσιτές διακοπές.

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική δημόσια δαπάνη του Thessaly – Evros Pass ανέρχεται στα 2.050.000 ευρώ που θα διανεμηθούν στους ενδιαφερόμενους, ώστε να έχουν μια ευκαιρία να επισκεφτούν την περιοχή της Θεσσαλίας και του Έβρου για διακοπές. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και χάρη σε αυτή 8.900 πολίτες θα έχουν στην κατοχή τους μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα με έως 250 ευρώ για δαπάνες διαμονής, εστίασης και μεταφοράς στις εν λόγω περιοχές.

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Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο προορισμούς (Θεσσαλία και Έβρος) και σε δύο ημερολογιακές φάσεις (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2026).

Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν:

500 κάρτες των 200 ευρώ για το Thessaly Pass (Α’ φάση : 3.750, Β’ φάση : 3.750) και

400 κάρτες των 250 ευρώ για το Evros Pass (Α’ φάση : 700, Β’ φάση : 700)

Οι προορισμοί

Thessaly Pass : Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, Δήμος Βόλου, Δήμος Αγιάς, Δήμος Τεμπών, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Μουζακίου, Δήμος Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων), Δήμος Μετεώρων.

: Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, Δήμος Βόλου, Δήμος Αγιάς, Δήμος Τεμπών, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Μουζακίου, Δήμος Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων), Δήμος Μετεώρων. Evros Pass: Δήμος Σουφλίου, Δημοτική ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πολίτες

είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025,

δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στους επιλεχθέντες προορισμούς, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025 και

δεν είναι δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο:

του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, και

συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Διευκρινίζεται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι των επιλέξιμων προορισμών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

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Διαδικασία Αίτησης

H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς για την υποβολή της αίτησης κάθε πολίτης χρειάζεται μόνο τους κωδικούς του στο Taxisnet και την επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης e-mail. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet. Αμέσως μετά, καταχωρεί τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι εφόσον ο πολίτης έχει ήδη καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ. Επ.) της Γ.Γ. Π.Σ.Δ.Δ, τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια πιστοποίησης. Αμέσως μετά, δηλώνει τον προορισμό της επιλογής του, μεταξύ Thessaly και Evros, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, Νοέμβριος – Δεκέμβριος). Τέλος, ο πολίτης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις μη επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης και επιλέγει «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσής της.

Η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και μέσω ΚΕΠ.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από το φορέα υλοποίησης, αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.