Ακριβαίνει η βενζίνη με τo πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι – Σε ποιο νησί «πουλιέται» η φθηνότερη αμόλυβδη

Με το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του diesel κίνησης πανελλαδικά οδεύει ολοταχώς για τα 2 ευρώ, τα οποία έχει ξεπεράσει σε ορισμένα πρατήρια, ενώ τιμές κάτω από 1,89 ευρώ που θεωρούνταν πριν από μία εβδομάδα υψηλές δεν υπάρχουν στην αγορά.

Για την ακρίβεια τις συναντήσαμε στις ταμπέλες ενός μόνο πρατηρίου καυσίμων στους Λειψούς, το οποίο όμως είναι κλειστό εδώ και δύο ημέρες διότι τελείωσαν τα καύσιμα και αναμένει προμήθειες βενζίνης, πετρελαίου και μιας σειράς άλλων προϊόντων με τα οποία τροφοδοτεί το νησί.

Πρόκειται για δημοτικό πρατήριο στο οποίο έχει επενδύσει Ιταλός επιχειρηματίας που πληρώνει ενοίκιο στον Δήμο, που έχει και τον έλεγχο. Έχει κλείσει όμως τις τελευταίες δύο ημέρες, με αποτέλεσμα να έχει «παγώσει» στο ταμπλό η τιμή της αμόλυβδης στα «1,87 ευρώ» το λίτρο.

Προφανώς όταν θα ξανανοίξει οι τιμές θα έχουν κάνει άλμα υπενθυμίζοντας στην τοπική κοινότητα των περίπου 780 κατοίκων την ακρίβεια στα καύσιμα που αντιμετώπιζαν πριν από τη μείωση του ΦΠΑ, όπως μας υπενθυμίζει ο Φώτης Μάγγος, Δήμαρχος Λειψών.

Ας σημειωθεί ότι στην Περιφέρεια Δωδεκανήσου, όπου ανήκουν οι Λειψοί, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι από τις υψηλότερες πανελλαδικά, στα 1,994 ευρώ το λίτρο (16.3.2026) ενώ συχνά ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο.

Από την πρώτη ημέρα εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, την 1η Ιανουαρίου 2026, τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά στο νησί, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις τιμές των καυσίμων. Μάλιστα, το πρατήριο μετέφερε όλη τη μείωση στον τελικό καταναλωτή, με την αμόλυβδη που είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ, να υποχωρί πάνω από 25 λεπτά.

Η φθηνότερη και η ακριβότερη βενζίνη

Πανελλαδικά τώρα, με βάση τα επίσημα στοιχεία, η χαμηλότερη τιμή είναι μια ανάσα από τα 1,90 ευρώ και καταγράφεται στην Πέλλα, με μέση τιμή αμόλυβδης 95 οκτανίων 1,894 ευρώ το λίτρο.

Συνολικά η αγορά δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης, με αποτέλεσμα να εντείνονται οι ανησυχίες για περαιτέρω αύξηση των τιμών της βενζίνης και των καυσίμων ευρύτερα.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων πανελλαδικά ξεπερνά τα 1,92 ευρώ ανά λίτρο ενώ σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ κινείται η μέση τιμή της αμόλυβδης 100 οκτανίων.

Σε αυτό το περιβάλλον, μετά και τη θέσπιση πλαφόν στα περιθώρια κέρδους οι αποκλίσεις στις τιμές έχουν ενδιαφέρον. Μάλιστα τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Καυσίμων του ΥΠΑΝ (16.3.2026) δείχνουν τις Κυκλάδες ως την πιο ακριβή Περιφέρεια σε όλα τα είδη καυσίμων. Ενδεικτικά, η αμόλυβδη 95 οκτανίων διαμορφώνεται ήδη στα 2,034 ευρώ το λίτρο ενώ στην συγκεκριμένη Περιφέρεια καταγράφεται και η υψηλότερη τιμή στην 100άρα, 2,226 ευρώ το λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της θέσπισης πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στη χονδρική, 5 λεπτά ανά λίτρο και στη λιανική 12 λεπτά το λίτρο, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών μπορούν να επιβάλλουν στο ανώτατο ποσό των 5 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο (0,05 ευρώ).