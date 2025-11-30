Ανοιχτά καταστήματα σήμερα Κυριακή: Τι ώρα κλείνουν

Ανοιχτά είναι τα καταστήματα σήμερα Κυριακή (30.11.2025), με την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων να ξεκινά και επίσημα σήμερα.

Στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά σήμερα από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00. Η συγκεκριμένη Κυριακή είναι μία από τις 4 που θα λειτουργήσουν τα καταστήματα για την περίοδο των Χριστουγέννων μέχρι το τέλος του 2025, σύμφωνα με τις αποφάσεις των εμπορικών συλλόγων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειωθεί ότι οι καταναλωτές θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους και για άλλες 3 Κυριακές μέσα στον Δεκέμβρη. Συγκεκριμένα:

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 16:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 16:00

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ