Αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Έργα ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Αττικής, συνολικού ύψους 18,5 εκατ. ευρώ, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, κατόπιν αποφάσεων του Αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ, Νίκου Παπαθανάση, και σε συνέχεια της συνεργασίας με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εκδόθηκε πρόσκληση για την ολοκλήρωση της διευθέτησης του ρέματος Ξερέα στον Δήμο Κρωπίας, καθώς και των χειμάρρων Αγίου Ιωάννη και Σαρανταπόταμου στο Θριάσιο Πεδίο. Η ολοκλήρωση των έργων αυτών στοχεύει αφενός στην προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών και αφετέρου στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών και του περιβάλλοντος απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που εκτιμάται ότι απαιτείται για τη δεύτερη φάση των έργων ανέρχεται σε περίπου 11,5 εκατ. ευρώ. Η πράξη εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021 – 2027», συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και δυνητικός δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Αττικής.

Παράλληλα, αυξάνεται κατά 7 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης του έργου διευθέτησης του ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα), ο οποίος πλέον διαμορφώνεται σε 20.874.381,84 ευρώ. Η αύξηση αυτή διασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την ολοκλήρωση του τεχνικού έργου, των απαλλοτριώσεων και των συνοδών αρχαιολογικών εργασιών.

Στόχος του έργου, που έχει ενταχθεί στο ίδιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, είναι η ολοκλήρωση της διευθέτησης του ρέματος σε μήκος δώδεκα χιλιομέτρων, από την εκβολή του στον ποταμό Κηφισό έως τους πρόποδες της Πάρνηθας, στους Θρακομακεδόνες. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχέτευση των πλημμυρικών απορροών και, κατ’ επέκταση, η αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η προστασία της κοίτης του ρέματος, η οποία λόγω της διέλευσής του από αστικοποιημένες περιοχές υφίσταται έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα οφέλη για την τοπική οικονομική δραστηριότητα, τόσο για το εμπορικό κέντρο του Δήμου Αχαρνών όσο και για τις βιοτεχνίες που βρίσκονται εγκατεστημένες κατά μήκος του ρέματος. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε: «Οι συγκεκριμένες αποφάσεις για την ολοκλήρωση κρίσιμων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Αττική, εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο της Κυβέρνησης για την ενίσχυση των υποδομών και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Αποτελούν δε, το αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής και τον Νίκο Χαρδαλιά. Ο χαρακτήρας και η ένταση φυσικών καταστροφών, όπως οι πλημμύρες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, απαιτούν σχέδιο, συνεχή και συντονισμένη προσπάθεια. Απαιτούν κάθε διαθέσιμο ευρώ που έχουμε στη διάθεσή μας να κατευθυνθεί μεθοδικά και στοχευμένα στην ενίσχυση της ασφάλειας των συμπολιτών μας, σε ανθεκτικές υποδομές, στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων. Σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε με ευθύνη που επιβάλλει το μεγάλο στοίχημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της χώρας και της Αττικής. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε να κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε: «Δύο ακόμα κομβικές παρεμβάσεις, που εντάσσονται στο ολιστικό σχεδιασμό μας για την υλοποίηση 54 μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων σε όλη την Αττική τα επόμενα χρόνια, μπαίνει πια σε τροχιά υλοποίησης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Παπαθανάση και την Κυβέρνηση για την εποικοδομητική συνεργασία και τη σταθερή στήριξη της προσπάθειάς μας να θωρακίσουμε την πρωτεύουσα περιφέρεια της χώρας από τις ολοένα και πιο σφοδρές συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Η διαρκής συνεργασία της Αυτοδιοίκησης με την Πολιτεία και την επιστημονική κοινότητα, είναι το μόνο εχέγγυο για την επιτυχία της κοινής, εθνικής προσπάθειας για την προστασία της ζωής και των περιουσιών των συμπολιτών μας από φυσικές καταστροφές. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε όλοι μαζί, με συνέπεια και πρόγραμμα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη χρηματοδοτική πηγή και χτίζοντας βήμα με το βήμα ασφαλείς, ανθρώπινες και ανθεκτικές γειτονιές στη Μητροπολιτική Αττική μας».