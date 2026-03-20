Αποφυγή αεροπορικών ταξιδιών για να μειωθεί η κατανάλωση πετρελαίου προτείνει ο ΙΕΑ, μετά την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων

Ο ΔΟΕ συμφώνησε στις 11 Μαρτίου να απελευθερώσει ποσότητα ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα
Silhouette of a man walking in the airport as the plane takes off during sunset. 3D illustration
Ο IEA (International Energy Agency -Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας), ο οποίος συμφώνησε αυτό το μήνα σε μια απελευθέρωση ρεκόρ πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα για να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, παρουσίασε προτάσεις για να μειωθεί η πίεση από τις τιμές του πετρελαίου στους καταναλωτές.

Η εργασία από το σπίτι και η αποφυγή των αεροπορικών ταξιδιών ταξίδια είναι μερικές από τις προτάσεις του ΙΕΑ που μελετά τις επιπτώσεις του πολέμου όπως η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου.

Ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές της ενέργειας, δημιουργώντας ανησυχίες για πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα ο ΙΕΑ να προκρίνει κάποιες ενέργειες που θα μπορούσαν να κάνουν κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά να ανακουφιστούν.

Στο πλαίσιο των προτάσεων περιλαμβάνεται η δουλειά από το σπίτι, η μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους κατά τουλάχιστον 10 χλμ/ώρα και η αποφυγή των αεροπορικών ταξιδιών, όταν είναι διαθέσιμα άλλα μέσα μεταφοράς.

Ο οργανισμός καλεί επίσης τους καταναλωτές να μαγειρεύουν με ηλεκτρικό μάλλον, παρά με αέριο, όταν αυτό είναι δυνατό, και προτείνει στη βιομηχανία να βελτιστοποιήσει την κατανάλωση υδρογονανθράκων.

«Πρόσφατα προχωρήσαμε στη μεγαλύτερη απελευθέρωση πετρελαϊκών αποθεμάτων του ΙΕΑ που έγινε ποτέ – και βρίσκομαι σε στενή επαφή με κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων μεγάλοι παραγωγοί και καταναλωτές ενέργειας, στο πλαίσιο της διεθνούς ενεργειακής διπλωματίας μας», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του ΙΕΑ Φατίχ Μπιρόλ.

«Επιπροσθέτως οι σημερινές προτάσεις προσφέρουν ένα μενού από άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να ληφθούν από κυβερνήσεις και νοικοκυριά όσον αφορά τη ζήτηση ώστε να προστατευθούν οι καταναλωτές από τις επιπτώσεις της κρίσης», πρόσθεσε ο Μπιρόλ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΙΕΑ συμφώνησε στις 11 Μαρτίου να απελευθερώσει ποσότητα ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα για να αντιμετωπισθεί η άνοδος των παγκόσμιων τιμών του αργού.

Παράταση έως τις 15 Μαΐου για τις φορολογικές δηλώσεις στην έκπτωση 4% λόγω εφάπαξ εξόφλησης του φόρου
Δύο επιπλέον εβδομάδες αποκτούν οι φορολογούμενοι για να κατοχυρώσουν τη μέγιστη έκπτωση, με το βασικό χρονοδιάγραμμα των δηλώσεων και της πληρωμής να παραμένει ως έχει
Close up, business woman working at office, using calculator to calculate company finance, accounting with laptop computer on table, budget management. Doing home finance, budgeting and tax calculation
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράθυρο ενός μήνα για διορθώσεις στοιχείων από τους φορολογούμενους πριν την αυτόματη υποβολή – Πού εντοπίζονται «παγίδες»
Ο έγκαιρος έλεγχος δεν συνδέεται μόνο με την ορθότητα των στοιχείων, αλλά και με το αποτέλεσμα που θα προκύψει για τον φορολογούμενο
Calculator and pen placed on a white office desk with financial documents and laptop. Clean modern workspace concept for accounting, finance, budgeting and business analysis
