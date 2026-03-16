Ο ΙΕΑ ετοιμάζεται να αποδεσμεύσει κι άλλα αποθέματα πετρελαίου, προσπάθεια ελέγχου του ράλι των τιμών 

Οι χώρες μέλη του IEA (International Energy Agency), του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα μπορούσαν να αποδεσμεύσουν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου αργότερα «εφόσον χρειαστεί».

Ακόμη και με αυτή την κίνηση, σύμφωνα με τον ΙΕΑ, τα μέλη του θα διαθέτουν περισσότερα από 1,4 εκατ. βαρέλια στα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, μολονότι προχώρησαν ήδη στη μεγαλύτερη αποδέσμευση πετρελαίου στην ιστορία τους, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της υπηρεσίας αυτής, Φατίχ Μπιρόλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παρά την τεράστια αποδέσμευση, έχουμε ακόμη πολλά αποθέματα. Η τρέχουσα αποδέσμευση, όταν ολοκληρωθεί, θα μειώσει τα αποθέματα των χωρών του ΔΟΕ μόνο κατά 20% περίπου», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Σε ό,τι αφορά τα αποθέματα των κυβερνήσεων και της βιομηχανίας (…) εάν τα προσθέσετε, απομένουν περισσότερα από 1,4 δισεκ. βαρέλια, κάτι που σημαίνει ότι αργότερα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, αν χρειαστεί», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές έχουν γυρίσει στο κόκκινο. Το νέο φαίνεται να εκτονώνει τις ανοδικές πιέσεις πρόσκαιρα αλλά δεν τις απομακρύνει σημαντικά από τα υψηλά των τελευταίων συνεδριάσεων. Ενδεικτικά, το αργό Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι από τα 105 δολάρια που βρέθηκε στις πρωινές συναλλαγές.