ΑΣΕΠ 1Γ/2025: Οι βαθμολογίες της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τα αποτελέσματα και τους πίνακες βαθμολογίας της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) του πρόσφατου πανελλήνιου διαγωνισμού, ανακοίνωσε σήμερα ο ΑΣΕΠ.

Οι πίνακες αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί με δύο τρόπους: αλφαβητικά ανά κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κλάδο/ειδικότητα, βάσει των δηλώσεων των υποψηφίων στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Οι απορριπτέοι υποψήφιοι αναγράφονται με τον Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου που χρησιμοποιήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), αφού συνδεθούν με τα προσωπικά τους στοιχεία και ακολουθήσουν τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αποτελέσματα → Γραπτά-Βαθμολογίες.

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται διαδικασία ένστασης κατά της βαθμολογίας, ούτε δυνατότητα επανεξέτασης ή αναβαθμολόγησης.

Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται σε κλίμακα 1-100 και βασίζεται ισομερώς στη βαθμολογία της εξέτασης γνώσεων και της δοκιμασίας δεξιοτήτων/εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Συγκεκριμένα, η εξέταση γνώσεων έχει συντελεστή βαρύτητας 0,50, ενώ οι επιμέρους ενότητες επαγωγικού συλλογισμού και εργασιακών συμπεριφορών έχουν από 0,25. Δεν τίθεται ελάχιστη βάση επιτυχίας.

Όσοι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στους πίνακες βαθμολογίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε προκηρύξεις του Β΄ Σταδίου, εφόσον έχουν δηλώσει σωστά, όπως ορίζει η Προκήρυξη 1Γ/2025, τα απαραίτητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα για τις θέσεις ενδιαφέροντός τους.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε εδώ: https://info.asep.gr/node/76931