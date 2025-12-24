Αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων από τη μείωση της φορολογίας

Αυξημένες καθαρές αποδοχές είδαν χθες (23.12.2025) στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι που λαμβάνουν προκαταβολή μισθοδοσίας για τον επόμενο μήνα κατά το β’ δεκαπενθήμερο.

Συγκεκριμένα, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η τακτική μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων πιστώθηκε χθες το απόγευμα, αντί της 27ης, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό ίσχυσε υπό την προϋπόθεση ότι είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων μισθοδοσίας από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων.

Οι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές προκύπτουν από την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος, που προβλέπονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως είχε ανακοινωθεί στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, χαρακτηριστικά είναι ορισμένα παραδείγματα: