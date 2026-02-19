Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ρυθμίσεις

Την έναρξη νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη χορήγηση «Βεβαίωσης κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο» ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ. 6 του ν. 5264/2025.

Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα απευθύνεται σε δανειολήπτες που διαθέτουν δάνεια σε ελβετικό φράγκο τα οποία εξυπηρετούνται κανονικά ή έχουν ρυθμιστεί και συνεχίζουν να εξυπηρετούνται, και οι οποίοι επιθυμούν τη μετατροπή τους σε ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχετική Βεβαίωση κατατάσσει τον δανειολήπτη σε μία από τρεις Κατηγορίες, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Η κατάταξη αυτή καθορίζει και τους ευνοϊκούς όρους με τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετατροπή του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, προβλέποντας αντίστοιχες ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις ανά κατηγορία.

Κατηγορία 1: Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

50% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου και

Σταθερό επιτόκιο 2,3% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Κατηγορία 2: Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

30% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

Σταθερό επιτόκιο 2,5% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Κατηγορία 3: Μετατροπή δανείου σε ευρώ με:

20% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

Σταθερό επιτόκιο 2,7% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Οι δανειολήπτες που δεν κατατάσσονται σε καμία εκ των τριών κατηγοριών εντάσσονται αυτόματα στην Κατηγορία 4 και λαμβάνουν τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους χωρίς να απαιτείται η έκδοση της Bεβαίωσης κατάταξης:

15% βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα ισοτιμία ευρώ-ελβετικού φράγκου.

Σταθερό επιτόκιο 2,9% (πλέον εισφοράς ν.128/1975) για όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου

Οφέλη για τους δανειολήπτες

Στο πλαίσιο της ρύθμισης, οι δανειολήπτες απολαμβάνουν σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων:

Ευνοϊκότερη ισοτιμία μετατροπής σε σχέση με την τρέχουσα

Μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου

Σταθερή μηνιαία δόση για το σύνολο της εναπομένουσας διάρκειας αποπληρωμής

Προστασία από μελλοντικές συναλλαγματικές διακυμάνσεις

Προστασία από ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση επιτοκίων

Δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου έως πέντε (5) έτη

Δανειολήπτες ΑμεΑ

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τους δανειολήπτες με αναπηρία. Συγκεκριμένα, δανειολήπτες ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εντάσσονται αυτοδίκαια στην Κατηγορία 1, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τους. Δικαιούνται δηλαδή βελτιωμένη κατά 50% ισοτιμία μετατροπής, με σταθερό επιτόκιο 2,3% πλέον εισφοράς ν. 128/75 για το σύνολο της διάρκειας του δανείου.

Η εν λόγω πρόβλεψη επεκτείνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο σύνολο των δανειοληπτών (οφειλετών) ΑμεΑ με δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προς όλους τους Πιστωτές (δηλ. και Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων πέρα από Τράπεζες).

Διαδικασία υποβολής αίτησης – Προθεσμίες

Η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της Βεβαίωσης κατάταξης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet και η προθεσμία υποβολής αίτησης εκπνέει την 19η Αυγούστου 2026.

Μέσω της πλατφόρμας εκδίδεται η Βεβαίωση κατάταξης, η οποία ενημερώνει τον δανειολήπτη για την Κατηγορία στην οποία εντάσσεται και τους όρους ρύθμισης που αντιστοιχούν σε αυτή, ενώ παράλληλα γνωστοποιεί τα ίδια στοιχεία στον πιστωτή. Στη συνέχεια, ο οφειλέτης προσκομίζει τη Βεβαίωση Κατάταξης στον πιστωτή και υποβάλει επίσημο αίτημα για τη μετατροπή του δανείου του σε ευρώ, βάσει των όρων της Κατηγορίας κατάταξής του.