Χρηστικά

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Στην τελική ευθεία για την έναρξη των ρυθμίσεων – Ποιοι είναι οι όροι και ποιοι εξαιρούνται από τα κριτήρια

Εξάμηνη προθεσμία για ρύθμιση θα έχουν στη διάθεση τους οι δανειολήπτες από τις 19 Φεβρουαρίου που ανοίγει η πλατφόρμα
Χαρτονομίσματα ελβετικού φράγκου
REUTERS
Κώστας Αποστολόπουλος

Το αργότερο σε δύο εβδομάδες ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης των δανείων σε ελβετικό φράγκο, τα οποία ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια χιλιάδες δανειολήπτες.

Με τον νόμο να ορίζει έναρξη ισχύος της περιόδου ρύθμισης των δανείων σε ελβετικό φράγκο «εντός 2 μηνών» από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της 19.12.2025, το χρονικό περιθώριο για να ανοίξει η πλατφόρμα είναι η 19.2.2026.

Μάλιστα, στην «εκπνοή» του χρόνου η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοίνωσε μια σημαντική ελάφρυνση σε μερίδα δανειοληπτών, διευκρινίζοντας ότι στην Κατηγορία 1 της μετατροπής των δανείων σε ελβετικό φράγκο σε ευρώ θα ενταχθούν τα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67%, χωρίς περαιτέρω έλεγχο εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Η ένταξη θα γίνεται με βάση το ποσοστό αναπηρίας και η σχετική βεβαίωση ένταξης στην Κατηγορία 1 θα εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η εξέλιξη είναι της «τελευταίας στιγμής» πριν ανοίξει η διαδικασία για όλους τους δανειολήπτες. Η πλατφόρμα ενεργοποιείται στις 19.02.2026 και η αποδοχή της ρύθμισης μπορεί να γίνει έως τις 19.8.2026, δηλαδή μέσα σε προθεσμία 6 μηνών.

Πρακτικά, το πρώτο βήμα είναι η αίτηση στην πλατφόρμα, η οποία ελέγχει τα δεδομένα που απαιτούνται, κατατάσσει τον δανειολήπτη στην αντίστοιχη κατηγορία και εκδίδει βεβαίωση προς τον πιστωτή, ώστε να προχωρήσει η μετατροπή ή η ρύθμιση του δανείου.

Η νομοθετική λύση που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2025 θεσπίζει ειδικό σχήμα για να φύγει από τη μέση ο συναλλαγματικός κίνδυνος των δανείων σε ελβετικό φράγκο, μέσω μετατροπής του υπολοίπου σε ευρώ με προκαθορισμένους κανόνες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
116
103
102
100
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo