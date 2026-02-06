Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Στην τελική ευθεία για την έναρξη των ρυθμίσεων – Ποιοι είναι οι όροι και ποιοι εξαιρούνται από τα κριτήρια

Το αργότερο σε δύο εβδομάδες ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης των δανείων σε ελβετικό φράγκο, τα οποία ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια χιλιάδες δανειολήπτες.

Με τον νόμο να ορίζει έναρξη ισχύος της περιόδου ρύθμισης των δανείων σε ελβετικό φράγκο «εντός 2 μηνών» από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της 19.12.2025, το χρονικό περιθώριο για να ανοίξει η πλατφόρμα είναι η 19.2.2026.

Μάλιστα, στην «εκπνοή» του χρόνου η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοίνωσε μια σημαντική ελάφρυνση σε μερίδα δανειοληπτών, διευκρινίζοντας ότι στην Κατηγορία 1 της μετατροπής των δανείων σε ελβετικό φράγκο σε ευρώ θα ενταχθούν τα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67%, χωρίς περαιτέρω έλεγχο εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Η ένταξη θα γίνεται με βάση το ποσοστό αναπηρίας και η σχετική βεβαίωση ένταξης στην Κατηγορία 1 θα εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η εξέλιξη είναι της «τελευταίας στιγμής» πριν ανοίξει η διαδικασία για όλους τους δανειολήπτες. Η πλατφόρμα ενεργοποιείται στις 19.02.2026 και η αποδοχή της ρύθμισης μπορεί να γίνει έως τις 19.8.2026, δηλαδή μέσα σε προθεσμία 6 μηνών.

Πρακτικά, το πρώτο βήμα είναι η αίτηση στην πλατφόρμα, η οποία ελέγχει τα δεδομένα που απαιτούνται, κατατάσσει τον δανειολήπτη στην αντίστοιχη κατηγορία και εκδίδει βεβαίωση προς τον πιστωτή, ώστε να προχωρήσει η μετατροπή ή η ρύθμιση του δανείου.

Η νομοθετική λύση που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2025 θεσπίζει ειδικό σχήμα για να φύγει από τη μέση ο συναλλαγματικός κίνδυνος των δανείων σε ελβετικό φράγκο, μέσω μετατροπής του υπολοίπου σε ευρώ με προκαθορισμένους κανόνες.