DiscoverEU: Δωρεάν πάσο για ταξίδια στην Ευρώπη – Ποιοι οι δικαιούχοι και πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Ένα ταξιδιωτικό πάσο θα έχουν στην διάθεσή τους οι 18χρονοι για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη μέσα από το DiscoverEU που εκπονείται στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+.

Την ευκαιρία να περιηγηθούν σε ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν τη δυνατότητα οι νέοι που μόλις ενηλικιώθηκαν χάρη στο DiscoverEU που αφορά ταξίδια με βασικό μέσο μεταφοράς το τρένο. Προβλέπεται – εκτός από το πάσο – μια επιπλέον κάρτα εκπτώσεων από το ίδιο πρόγραμμα με μειωμένες τιμές σε καταλύματα, πολιτιστικές δραστηριότητες, αθλητισμό, τοπικές μεταφορές και άλλες υπηρεσίες.

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Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο του DiscoverEU ανοίγουν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 στις 13:00 το μεσημέρι και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 15 Οκτωβρίου 2026 την ίδια ώρα. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας.

Για το εν λόγω εγχείρημα αναμένεται να δοθούν περίπου 40.000 ταξιδιωτικά πάσα σε νέους σε όλη την Ευρώπη.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2008, καθώς είναι οι νέοι που συμπληρώνουν τα 18 τους χρόνια μέσα στο 2026.

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Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να είναι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης επιλέξιμης χώρας που συνδέεται με το Erasmus+, όπως η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Βόρεια Μακεδονία, η Νορβηγία, η Σερβία και η Τουρκία.

Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση του αριθμού ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδειας διαμονής. Οι υποψήφιοι καλούνται επίσης να συμμετάσχουν σε ένα σύντομο κουίζ.

Η προθεσμία των ταξιδιών

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να ταξιδέψουν στις ευρωπαϊκές πόλεις από 1η Μαρτίου 2027 έως και 31 Μαΐου 2028.

Το ταξιδιωτικό πάσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και για 7 ημέρες ταξιδιού μέσα σε διάστημα έως ενός μήνα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επισκεφθούν όσες επιλέξιμες χώρες επιθυμούν, αρκεί να ταξιδέψουν και σε τουλάχιστον μια χώρα διαφορετική από τη χώρα κατοικίας τους.

Η μετακίνηση γίνεται κυρίως με τρένο, ενώ προβλέπονται εξαιρέσεις και για άλλους τρόπους μεταφοράς.

Τα πρόγραμμα προβλέπει ατομικά ταξίδια ή σε γκρουπ έως πέντε ατόμων.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο του 2027.