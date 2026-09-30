ΟΠΕΚΑ: Ποιοι δικαιούνται υποτροφίες 1.000 ευρώ μετά τις Πανελλήνιες

Ανοιχτές παραμένουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα βραβείων χρηματικής ενίσχυσης – υποτροφιών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για επιτυχόντες μαθητές που έδωσαν Πανελλήνιες Εξετάσεις το 2026 και εισάγονται για πρώτη φορά σε δημόσιο πανεπιστήμιο.

Η οικονομική ενίσχυση που προβλέπεται από τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο που πρόκειται να φοιτήσει σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σύνολο των θέσεων αγγίζει τις 2.106.

Η προθεσμία των αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 16 Σεπτεμβρίου 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, από τον άμεσα δικαιούχο γονέα του τέκνου που πληροί τις προϋποθέσεις. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως ορφανική σύνταξη ή σύνταξη αναπηρίας, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από το ίδιο το τέκνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα αφορά αποφοίτους που είναι δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, χρειάζεται:

να είχαν την ιδιότητα μαθητή κατά το σχολικό έτος 2025-2026 ,

, να είναι άγαμοι και άνεργοι ,

, να εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής,

σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής, να έχουν επιτύχει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026 ή μέσω άλλης διαδικασίας που εξομοιώνεται με τις Πανελλαδικές από το αρμόδιο υπουργείο.

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις 2.106 θέσεις που προβλέπονται, η ανάδειξη των τελικών δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.