Εκπνέει σήμερα (30.9.2026) η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», μέσα του οποίου δίνεται η δυνατότητα κρατικής ενίσχυσης για την ανακαίνιση κατοικιών ακόμη και για ακίνητα που παραμένουν κλειστά.

Το ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας» έχει κορυφωθεί, με τις αιτήσεις ακινήτων που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας να ξεπερνούν τις 93.000, ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αιτήσεις για ακίνητα που παραμένουν κλειστά, οι οποίες ξεπερνούν τις 13.000.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι αιτήσεις που αφορούν κλειστές κατοικίες και έχουν υποβληθεί τουλάχιστον από το 2024 αναμένεται να εγκριθούν στο σύνολό τους.

Όσον αφορά τις κύριες κατοικίες, θα δοθεί προτεραιότητα στις αιτήσεις χρηματοδότησης με εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι, η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ για κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων, με ανώτατη χρηματοδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

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Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

Το πρόγραμμα αφορά σπίτια τα οποία:

το όριο για τα τετραγωνικά του σπιτιού είναι 120 τ.μ. και φτάνει τα 150 τ.μ. για πολύτεκνους.

έχουν οικοδομική άδεια μέχρι το τέλος του 1990

οι επιδοτήσεις καλύπτουν 70% έως 95% των εργασιών και φτάνουν τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τ.μ.

ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τ.μ. η επιδότηση φτάνει τα 46.000 ευρώ για υποψήφιο με δύο παιδιά

Υπενθυμίζεται ότι το μέγιστο ποσοστό επιδότησης αφορά κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, όπου ισχύει προσαύξηση 5%, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία.