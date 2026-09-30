Συμβαίνει τώρα:
Χρηστικά

Ανακαινίζω: Τέλος χρόνου για έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας – Τα βήματα για να μη χαθεί επιδότηση μέχρι 46.000 ευρώ

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και αυξάνεται για ακριτικές περιοχές και οικογένειες με παιδιά
Ladder placed beside a vibrant yellow wall mid-paint, with a comfy living space and decorative shelving visible behind. anakainisi - house painting
Φωτογραφία iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Εκπνέει σήμερα (30.9.2026) η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», μέσα του οποίου δίνεται η δυνατότητα κρατικής ενίσχυσης για την ανακαίνιση κατοικιών ακόμη και για ακίνητα που παραμένουν κλειστά.

Το ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας» έχει κορυφωθεί, με τις αιτήσεις ακινήτων που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας να ξεπερνούν τις 93.000, ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αιτήσεις για ακίνητα που παραμένουν κλειστά, οι οποίες ξεπερνούν τις 13.000.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι αιτήσεις που αφορούν κλειστές κατοικίες και έχουν υποβληθεί τουλάχιστον από το 2024 αναμένεται να εγκριθούν στο σύνολό τους.

Όσον αφορά τις κύριες κατοικίες, θα δοθεί προτεραιότητα στις αιτήσεις χρηματοδότησης με εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι, η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ για κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων, με ανώτατη χρηματοδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

Το πρόγραμμα αφορά σπίτια τα οποία:

  • το όριο για τα τετραγωνικά του σπιτιού είναι 120 τ.μ. και φτάνει τα 150 τ.μ. για πολύτεκνους.
  • έχουν οικοδομική άδεια μέχρι το τέλος του 1990
  • οι επιδοτήσεις καλύπτουν 70% έως 95% των εργασιών και φτάνουν τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τ.μ.
  • η επιδότηση φτάνει τα 46.000 ευρώ για υποψήφιο με δύο παιδιά

Υπενθυμίζεται ότι το μέγιστο ποσοστό επιδότησης αφορά κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, όπου ισχύει προσαύξηση 5%, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
194
171
166
164
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Αγρότες και κτηνοτρόφοι: Ανοίγουν οι αιτήσεις πληρωμής για επενδύσεις προστασίας από ασθένειες και φυσικές καταστροφές
Από τις 30 Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτημάτων πληρωμής και προκαταβολής για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την προστασία ζωικού και φυτικού κεφαλαίου
(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)
Newsit logo
Newsit logo