Επιστροφή ενοικίου: Λήγει σήμερα η προθεσμία για διορθώσεις στο Ε1 – Τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι

Σήμερα (30.9.2026) είναι η καταληκτική ημερομηνία για ενδεχόμενες διορθώσεις στις αιτήσεις των δικαιούχων προκειμένου να λάβουν επιδότηση ενοικίου στο τέλος Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, μέχρι και σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν πιθανές διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 στην αίτηση για την επιδότηση ενοικίου, ώστε να υπολογίσει η ΑΑΔΕ το τελικό ποσό επιστροφής που θα λάβουν πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές περί τα τέλη Νοεμβρίου.

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Η επιδότηση υπολογίζεται με βάση την συνολική δαπάνη του ενοικίου του 2025, όπως αυτή παρουσιάζεται στο έντυπο Ε1 για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811 έως 816) ή για τη φοιτητική (κωδικοί 817 έως 822).

Το ποσό επιστροφής αφορά το 1/12 της ετήσιας δαπάνης για ενοίκιο κατά τον προηγούμενο χρόνο. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος για τους ενοικιαστές να εισπράξουν μέρος και όχι ολόκληρο το ποσό της παροχής. Αυτό μπορεί να συμβεί εξαιτίας παραλείψεων ή σφαλμάτων στην διαδικασία συμπλήρωσης των κωδικών του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Πρόκειται για τους κωδικούς που αφορούν στις πληρωμές ενοικίων κατά το περασμένο έτος.

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε την περασμένη Παρασκευή (25.9.2026) η πίστωση δύο ενοικίων για μισθώματα ενοικίου σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια.

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Τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές



Τυχόν λάθη που δεν θα έχουν διευθετηθεί μέχρι σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, συνεπάγονται την απώλεια της ενίσχυσης. Ωστόσο, τη δυνατότητα τροποποίησης της δήλωσής του έχουν οι αιτούντες έως σήμερα τα μεσάνυχτα.

Οι ενοικιαστές πρέπει να προσέξουν:

Να δηλώσουν σωστά τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου ή τα ποσά των ενοικίων που κατέβαλαν

ή τα ποσά των ενοικίων που κατέβαλαν Να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση εντός της προθεσμίας προσθέτοντας ή διορθώνοντας τον κωδικό που αφορά τα στοιχεία της μίσθωσης

προσθέτοντας ή διορθώνοντας τον κωδικό που αφορά τα στοιχεία της μίσθωσης Στις περιπτώσεις πολλαπλών μισθωτηρίων εντός του έτους , πρέπει στο Ε1 να αποτυπώνονται οι επιμέρους περίοδοι και τα αντίστοιχα ποσά

, πρέπει στο Ε1 να αποτυπώνονται οι επιμέρους περίοδοι και τα αντίστοιχα ποσά Προσοχή χρειάζεται στους κωδικούς 811-816 για την κύρια κατοικία. Στα συγκεκριμένα πεδία πρέπει να αναγράφεται το συνολικό ποσό ενοικίων που καταβλήθηκε μέσα στο έτος και όχι το μηνιαίο μίσθωμα.

για την κύρια κατοικία. Στα συγκεκριμένα πεδία πρέπει να αναγράφεται το συνολικό ποσό ενοικίων που καταβλήθηκε μέσα στο έτος και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Να έχει δηλωθεί ο σωστός λογαριασμός (IBAN) στο σύστημα της ΑΑΔΕ

στο σύστημα της ΑΑΔΕ Όταν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν , πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία της μισθωμένης φοιτητικής κατοικίας και ο ΑΚΑΜΠ/ΑΦΜ του φοιτητή. Ειδικότερα, προσοχή χρειάζεται στους κωδικούς 817-822 για τη φοιτητική κατοικία.

, πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία της μισθωμένης φοιτητικής κατοικίας και ο ΑΚΑΜΠ/ΑΦΜ του φοιτητή. Ειδικότερα, προσοχή χρειάζεται στους κωδικούς για τη φοιτητική κατοικία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις προεκκαθαρισμένες δηλώσεις όπου ο αριθμός μισθωτηρίου και το ποσό πρέπει να είναι σωστά

Οι συμμετέχοντες που έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με ετήσιο επιτόκιο 8,76% και ταυτόχρονα θα εξαιρεθούν από την επιδότηση για 3 χρόνια.