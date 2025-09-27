Dashboard – myEFKA: Πώς μπορείτε να παρακολουθείτε ένσημα, εισφορές και παροχές

Τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Dashboard, παρουσίασε ο e-ΕΦΚΑ, ένα σύγχρονο εργαλείο που προσφέρει στους πολίτες εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά και ασφαλιστικά τους δεδομένα.

Το νέο ψηφιακό ασφαλιστικό προφίλ συγκεντρώνει σε μια ενιαία, εύχρηστη και ασφαλή πλατφόρμα όλες τις κρίσιμες πληροφορίες για τον πολίτη, προσφέροντας διαφάνεια, ταχύτητα και απλοποίηση διαδικασιών. Η είσοδος στο Dashboard πραγματοποιείται μέσω του ανανεωμένου ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ, με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και επιβεβαίωση εισόδου μέσω κωδικού OTP, εξασφαλίζοντας αυστηρή ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και όλα τα κρίσιμα στοιχεία που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση: οφειλές, εισφορές, αιτήματα, συνταξιοδοτικές παροχές, ιστορικό ασφάλισης και προσωπικά στοιχεία, με δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και εκτύπωσης βεβαιώσεων.

Για πρώτη φορά, κάθε ασφαλισμένος μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της ασφαλιστικής του ιστορίας, να ενημερώνει τα στοιχεία του, να εκδίδει πιστοποιητικά και να παρακολουθεί αιτήσεις και παροχές με μερικά μόνον «κλικς».

Με το Dashboard – myEFKA, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων:

Να αποκτούν άμεση πρόσβαση στην πλήρη ασφαλιστική τους ιστορία και σε όλα τα συναφή πιστοποιητικά.

Να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των υποβληθέντων αιτήσεων και αιτημάτων τους.

Να εκδίδουν και να εκτυπώνουν άμεσα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας.

Να υποβάλλουν αιτήσεις για επιδόματα, παροχές ή τροποποιήσεις στοιχείων μέσω απλουστευμένων διαδικασιών.

Να παρακολουθούν τις εισφορές τους, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και να τις εξοφλούν μέσω της πλατφόρμας IRIS.

Να έχουν άμεση πρόσβαση σε ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων και σε στοιχεία αναπηρίας, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Επίσης η νέα εφαρμογή myEFKAmobile, διαθέσιμη σε App Store και Google Play, με όλες τις λειτουργίες του Dashboard προσαρμοσμένες στην οθόνη του κινητού ή του tablet τους.

Η νέα πλατφόρμα αποτελεί μέρος των τεσσάρων στρατηγικών πρωτοβουλιών για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Φορέα, τις οποίες υλοποιεί η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν: την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ, την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού, το Dashboard και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2026.

Με αυτή τη πρωτοβουλία, ο e-ΕΦΚΑ επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως πρωτοπόρου στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει σύμμαχος του πολίτη και της διαφάνειας.