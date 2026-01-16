Χρηστικά

ΔΕΔΔΗΕ: Προθεσμία ως το Σεπτέμβριο στους αυτοπαραγωγούς με φωτοβολταϊκά για να εγκαταστήσουν εξοπλισμό τηλε-εποπτείας

Τί προβλέπει η νέα απόφαση ΔΕΔΔΗΕ για τους αυτοπαραγωγούς με φωτοβολταϊκά
Χάρης Αποσπόρης

Προθεσμία οκτώ μηνών μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 θα έχουν οι αυτοπαραγωγοί ενέργειας με φωτοβολταϊκά, προκειμένου να εγκαταστήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να είναι δυνατή η τηλεμέτρηση και τηλε-εποπτεία της παραγωγής τους από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Να θυμίσουμε ότι η σχετική πρωτοβουλία γίνεται ώστε να είναι σε θέση ο διαχειριστής να ρυθμίζει αυτομάτως εξ αποστάσεως την παραγωγή αυτών των σταθμών σε ώρες κατά τις οποίες τα φωτοβολταϊκά και οι ΑΠΕ ξεπερνούν τη ζήτηση ηλεκτρισμού στη χώρα μας. Πρόκειται, δηλαδή, για θέμα ασφάλειας του ηλεκτρικού συστήματος, ώστε να αποφύγουμε φαινόμενα όπως το μπλακ αουτ της Ισπανίας, που βύθισε στο σκοτάδι εκατομμύρια καταναλωτές για ένα 24ωρο.

Η αρχή έγινε πέρυσι την άνοιξη, όταν τα λεγόμενα συστήματα “set-point” άρχισαν να εγκαθίστανται μαζικά. Πλέον, ο ΔΕΔΔΗΕ το απαιτεί και στα φωτοβολταϊκά της αυτοπαραγωγής με ισχύ άνω των 400 kW, ώστε να διαθέτει ακόμα πιο επαρκή έλεγχο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του διαχειριστή, υπόχρεοι είναι οι αυτοπαραγωγοί με φωτοβολταϊκά κάθε κατηγορίας, δηλαδή με ενεργειακό συμψηφισμό, με ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό, με ή χωρίς αποζημίωση της εγχυθείσας ενέργειας, με ή χωρίς έγχυση στο Δίκτυο, με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, με εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό, με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης.

Ειδικότερα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν συνδεθεί στην ηλεκτρική εγκατάσταση κατανάλωσης («πίσω από τον μετρητή»), θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές, ενώ φωτοβολταϊκοί σταθμοί σχημάτων εικονικού συμψηφισμού, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που εφαρμόζονται για τα συστήματα τηλεποπτείας και τηλελέγχου των ανεξάρτητων παραγωγών.

Οι ιδιοκτήτες που θα προσθέσουν εγκαίρως τον εξοπλισμό στα έργα τους, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης, όπως και τα υπόλοιπα τεχνικά έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ θα προβεί σε απενεργοποίηση της σύνδεσης της εγκατάστασής τους με το Δίκτυο.

