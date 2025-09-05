ΔΕΘ 2025: Στο επίκεντρο των μειώσεων φόρων οι οικογένειες μισθωτών με παιδιά

Με ενιαίο αλλά πολύπλευρο άξονα στήριξης του μέσου πολίτη (οικογενειών, ζευγαριών, μισθωτών, συνταξιούχων, ενοικιαστών, αυτοαπασχολούμενων κλπ.) «ανεβαίνει» φέτος στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για να ανακοινώσει το νέο πακέτο μέτρων με φοροελαφρύνσεις και παρεμβάσεις σε στεγαστικό και δημογραφικό.

Ιδιαίτερα το πακέτο ελαφρύνσεων που αναμένεται να ανακοινωθεί το Σάββατο (06.09.2025) από το βήμα της ΔΕΘ στοχεύει να δώσει καθαρό εισόδημα σε οικογένειες με παιδιά και στη «ραχοκοκαλιά» της μεσαίας τάξης. Το κόστος διαμορφώνεται γύρω στο 1,6-1,7 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει αλλαγές στην κλίμακα μισθωτών –συνταξιούχων από το 2026, κούρεμα τεκμηρίων και πιο ήπια φορολόγηση στα εισοδήματα από ενοίκια. Οι τελικές φόρμουλες θα εξειδικευτούν σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα (8.9.25) στο υπουργείο Οικονομικών, ωστόσο ο κορμός των μέτρων έχει ήδη, σε μεγάλο βαθμό, διαμορφωθεί.

Αφορολόγητο για οικογένειες με παιδιά

Η κυβέρνηση προκρίνει νέα αύξηση του έμμεσου αφορολόγητου ανά προστατευόμενο τέκνο, από +1.000 έως και πάνω από +2.000 ευρώ ανά παιδί, με ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση για πολύτεκνους, ενώ σενάρια κάνουν λόγο ακόμη και για πλήρη φοροαπαλλαγή σε εισοδήματα 40.000–50.000 ευρώ.

Η στόχευση της κυβέρνησης είναι να παρέμβει στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ενισχύοντας οικονομικά τα νοικοκυριά με παιδιά. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι 1.260.681 οικογένειες με 1–3 παιδιά πλήρωσαν 4,57 δισ. ευρώ φόρο εισοδήματος (616.119 με 1 παιδί κατέβαλαν 2 δισ., 536.495 με 2 παιδιά 2,18 δισ., 108.067 με 3 παιδιά 381,39 εκατ.), ενώ οι πολύτεκνοι ήταν 22.542 με φόρο 55,76 εκατ. ευρώ.

Οι δρομολογούμενες αλλαγές σημαίνουν, για παράδειγμα, πως ένας μισθωτός με εισόδημα 22.000 ευρώ και δύο παιδιά, αν το επιπλέον αφορολόγητο οριστεί στο +1.000 ευρώ ανά παιδί, θα δει τη φορολογητέα βάση να μειώνεται κατά 2.000 ευρώ στο άνω κλιμάκιο, άρα το όφελος προσεγγίζει 560 ευρώ (28% επί των 2.000) ή περίπου 47 ευρώ τον μήνα μέσω χαμηλότερης παρακράτησης από τον Ιανουάριο 2026.

Αν το «μπόνους» είναι +2.000 ανά παιδί (σύνολο 4.000), η μείωση φόρου θα κινηθεί γύρω στα 1.000 ευρώ ετησίως, καθώς περιορίζεται κατά 2.000 ευρώ στο 28% και 2.000 ευρώ στο 22%.

Νέα κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων από το 2026

Την ίδια στιγμή, σχεδιάζονται ενδιάμεσοι συντελεστές και μετατόπιση ορίων, με στόχο καθαρές αυξήσεις μισθών – συντάξεων μέσω μικρότερης μηνιαίας παρακράτησης. Θεωρείται βέβαιο ότι ο εισαγωγικός 9% παραμένει, ενώ ο ανώτατος 44% «ανεβαίνει» για εισοδήματα άνω των 50.000–55.000 ευρώ. Στο τραπέζι βρίσκεται και η αύξηση του κλιμακίου του 9% από 10.000 σε 12.000 ευρώ, κάτι που μειώνει τον φόρο κυρίως στα εισοδήματα 10.000 – 20.000 ευρώ. Ωστόσο, δεν μένουν ανεπηρέαστα ούτε τα υψηλότερα εισοδήματα καθώς η κλίμακα είναι οριακή. Αν το 22% στο τμήμα 10.000–20.000 ευρώ γίνει 15%, το όφελος αφορά όλους όσοι ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ, άρα και τα υψηλότερα εισοδήματα (έως, φυσικά, την επόμενη κλίμακα που με τις νέες ρυθμίσεις αναμένεται να ξεκινά στις 50.000 ευρώ).

Για παράδειγμα, ένας ιδιωτικός υπάλληλος με 24.000 ευρώ χωρίς παιδιά, με τη σημερινή κλίμακα, τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος φορολογούνται 9% και τα επόμενα 10.000 με 22% και τα 4.000 με 28%. Αν το όριο του 9% πάει στις 12.000, δύο χιλιάδες ευρώ «κατεβαίνουν» από 22% στο 9%, άρα έχει ετήσιο όφελος 260 ευρώ, περίπου 22 ευρώ τον μήνα. Αν επιπλέον μετακινηθεί ψηλότερα το όριο του 44%, τα καθαρά κέρδη μεγαλώνουν για τα μεσαία – υψηλά εισοδήματα.

Κούρεμα τεκμηρίων διαβίωσης

Σύμφωνα με όλες τις τελευταίες ενδείξεις, η μεσοσταθμική μείωση 30% στα τεκμήρια διαβίωσης έχει «κλειδώσει» για να περιοριστούν οι στρεβλώσεις που άφηναν περίπου 1,5 εκατ. φορολογούμενους να φορολογούνται με βάση τεκμαρτό και όχι πραγματικό εισόδημα, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο το μέτρο να «πιάσει» ήδη τα εισοδήματα του 2025, ώστε το όφελος να φανεί στις δηλώσεις του 2026.

Επί παραδείγματι, ελεύθερος επαγγελματίας με πραγματικό εισόδημα 8.500 ευρώ αλλά σημερινά τεκμήρια 12.000 ευρώ φορολογείται σαν να κέρδισε 12.000. Με μείωση 30%, τα τεκμήρια πέφτουν στα 8.400. Άρα ο φόρος πια υπολογίζεται στο πραγματικό 8.500 και «σβήνουν» 3.500–3.600 ευρώ τεκμαρτής επιβάρυνσης. Σε όρους κλίμακας, αυτό ισοδυναμεί με περίπου 575 ευρώ λιγότερο φόρο (9% στα πρώτα 1.500 ευρώ μέχρι τις 10.000 και 22% στα υπόλοιπα 2.000 του παλιού τεκμηρίου).

Ενοίκια

Σε ό,τι αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία μισθώνονται, η κυβέρνηση προκρίνει την εισαγωγή νέου ενδιάμεσου συντελεστή 25% για το τμήμα εισοδημάτων από 12.000 έως 35.000 ευρώ, αντί για 35% που ισχύει σήμερα. Συζητείται παράλληλα μικρή παρέμβαση στον κατώτατο συντελεστή 15% για να ανακουφιστούν όσοι έχουν έως 12.000 ευρώ εισόδημα από μισθώματα και να «πέσουν» περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά.

Το παραπάνω μέτρο σημαίνει πως για έναν ιδιοκτήτη με ετήσιο καθαρό εισόδημα από ενοίκια 18.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα πληρώνει 1.800 ευρώ (15% στα 12.000) και 2.100 ευρώ (35% στα επόμενα 6.000), σύνολο 3.900 ευρώ, με ενδιάμεσο 25%, ο δεύτερος υπολογισμός γίνεται 1.500 ευρώ, άρα ο συνολικός φόρος πέφτει στα 3.300 ευρώ. Το καθαρό όφελος ανέρχεται σε 600 ευρώ τον χρόνο ενώ αν υπάρξει και μικρή μείωση στο 15%, το κέρδος για χαμηλά εισοδήματα αυξάνει αναλογικά.

Αυτοαπασχολούμενοι και τεκμήρια εισοδήματος

Αλλαγές αναμένονται και στο καθεστώς τεκμαρτής φορολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Στον πυρήνα βρίσκεται η επέκταση της μείωσης κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού καθαρού εισοδήματος που σήμερα ισχύει μόνο για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Η στόχευση είναι να αποτυπωθούν δικαιότερα οι συνθήκες σε αραιοκατοικημένες ή λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, όπου ο τζίρος και το μέγεθος αγοράς είναι αντικειμενικά μικρότερα και το σταθερό κατώτατο όριο του τεκμαρτού συχνά οδηγεί σε υπερφορολόγηση.

Για παράδειγμα, για επαγγελματίας σε δημοτική κοινότητα 1.400 κατοίκων, χωρίς υπαλλήλους και με έως 6 έτη δραστηριότητας, με το ισχύον καθεστώς το ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα είναι 11.620 ευρώ (14×830), οπότε ο φόρος εισοδήματος βγαίνει 900 ευρώ για τα πρώτα 10.000 (9%) και 356,4 ευρώ για τα επόμενα 1.620 (22%), σύνολο 1.256,4 ευρώ. Αν επεκταθεί η μείωση 50%, η τεκμαρτή βάση πέφτει στα 5.810 ευρώ και ο φόρος περιορίζεται σε 522,9 ευρώ (όλο στο 9%) με καθαρό όφελος περίπου 733,5 ευρώ τον χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση, οι ώρες που απομένουν μέχρι τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού λιγοστεύουν, και τότε μόνο θα φανεί το εύρος των παρεμβάσεων, οι τελικοί όροι των νέων μέτρων, και το μέγεθος της ωφέλειας που θα αποκομίσουν οι πολίτες.