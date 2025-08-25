Δημόσιο: Όλο το σχέδιο αλλαγών στην επιλογή 20.000 προϊσταμένων από το 2026 – Ο κρίσιμος ρόλος των τεστ δεξιοτήτων

Ριζικές αλλαγές στο καθεστώς επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους, προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή το 2026.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newsit.gr, το νέο καθεστώς επιλογής κοντά 20.000 «πάσης φύσεως» προϊσταμένων δηλαδή τμηματαρχών, διευθυντών και γενικών διευθυντών σε όλο το φάσμα του Δημοσίου θα έχει τρεις βασικούς άξονες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώτος άξονας θα είναι η προϋπηρεσία, δηλαδή πόσα χρόνια εργάζεται στη δημόσια διοίκηση ένας υπάλληλος.

Ο δεύτερος άξονας θα είναι τα τυπικά προσόντα, δηλαδή τα πτυχία, τα μεταπτυχιακά, τα διπλώματα ξένων γλωσσών κλπ. τα οποία διαθέτει ένας υπάλληλος.

Ο τρίτος -εντελώς νέος- άξονας είναι οι δεξιότητες του κάθε υποψηφίου υπαλλήλου για τις οποίες θα διαγωνίζονται όλοι οι υποψήφιοι ανάλογα τη θέση την οποία πρέπει να καλύψουν. Δηλαδή οι υποψήφιοι θα εξετάζονται μέσω ειδικών τεστ για το αν και κατά πόσο γνωρίζουν το αντικείμενο της θέσης την οποία αιτούνται να καταλάβουν και ανταποκρίνονται στα τυπικά προσόντα, τα δικαιολογητικά των οποίων «προσκομίζουν» προκειμένου να επιλεγούν ως προϊστάμενοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκείνο στο οποίο δεν έχει καταλήξει το υπουργείο Εσωτερικών είναι ποια θα είναι η βαρύτητα καθενός από τους παραπάνω άξονες για την επιλογή προϊσταμένων, δηλαδή ποιος εξ αυτών θα παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο, ποιος το δευτερεύοντα και ποιος τον τριτεύοντα.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αν θα υπάρξει και τέταρτος άξονας στην επιλογή προϊσταμένων στο δημόσιο και συγκεκριμένα, συνέντευξη, καθώς κρίνεται χρονοβόρα διαδικασία, ενώ υπάρχουν πάντα φόβοι για το αδιάβλητο της.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν στο newsit.gr πως δεν θα πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο να θεσπιστεί συνέντευξη μόνο για την επιλογή επικεφαλής στις γενικές διευθύνσεις.

Το σχετικό νομοσχέδιο -το οποίο «τρέχει» η Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδια για θέματα δημόσιας διοίκησης, Βιβή Χαραλαμπογιάννη – είναι σχεδόν έτοιμο, αναμένεται να τεθεί σε συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο του Σεπτεμβρίου και αμέσως μετά να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, έτσι ώστε να ψηφιστεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.