Δημόσιο: Πώς θα καταβληθεί «σιωπηρά» σε δύο δόσεις ένας 13ος μισθός το 2026

Σε δύο δόσεις θα δοθεί «σιωπηρά» σχεδόν ένας 13ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους το 2026.

Η πρώτη δόση του «13ου μισθού» θα καταβληθεί εμμέσως μέσω της μείωσης των φόρων στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων από την 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ στις 6 Σεπτεμβρίου 2026.

Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη του, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, το δημοσιονομικό κόστος για την έμμεση αύξηση των καθαρών αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών θα ανέλθει σε 400 εκατ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσό 50 ευρώ κατά μέσο όρο σε κάθε δημόσιο υπάλληλο κάθε μήνα.

Η έμμεση αύξηση θα είναι μεγαλύτερη για τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν παιδιά (400.000 από τους 700.000).

Η δεύτερη δόση στο Δημόσιο θα καταβληθεί την 1η Απριλίου 2026. Από την ημερομηνία αυτή θα καταβληθεί η ισόποση (σε σχέση με εκείνη στον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα) αύξηση σε όλους ανεξαιρέτως τους δημοσίους υπαλλήλους.

Το κόστος αυτής της αύξησης (μαζί με άλλες στοχευμένες επιπλέον παρεμβάσεις πχ στους ένστολους κλπ.) θα ανέλθει στα 600 εκατ. ευρώ ή 70 ευρώ μικτά σε όλους τους μισθούς οριζοντίως στο Δημόσιο κάθε μήνα.

Όπως ανέφερε ο κος Πετραλιάς, το συνολικό δημοσιονομικό κονδύλι, το οποίο θα δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους (μέσω μείωσης των φόρων από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μέσω της αύξησης με «όχημα» τον κατώτατο μισθό από 1η Απριλίου 2026) ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ. Σημειώνεται πως το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς του 13ου μισθού στο Δημόσιο ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ.

Συνεπώς μέσω του πακέτου έμμεσων και άμεσων αυξήσεων στο Δημόσιο θα αναπροσαρμοστούν οι μηνιαίες αμοιβές των υπαλλήλων του κατά σχεδόν ένα ακόμα, «13ο μισθό» σε ετήσια βάση. Μόνο που αντί να λάβουν εφάπαξ τον 13ο μισθό π.χ. στο τέλος της χρονιάς (Χριστούγεννα), θα τον εισπράξουν μέσω των μηνιαίων εκκαθαριστικών της μισθοδοσίας τους.

Η μέση αύξηση στις μικτές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων σε ετήσια βάση θα ανέλθει κοντά σε 1.400 ευρώ ή γύρω στα 100 ευρώ μηνιαίως.