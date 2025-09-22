Χρηστικά

ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθών για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους

Ποια είναι η διαδικασία για να λάβετε την επιδότηση
Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, που επιδοτεί επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο νέο πρόγραμμα:

  •  λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες
  • συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο
  • προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δέσμευση διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Η διαδικασία είναι:

  1. Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση
  2. Υποδεικνύονται άνεργοι από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ
  3. Η επιχείρηση επιλέγει τον κατάλληλο υποψήφιο
  4. Πριν την πρόσληψη, ο άνεργος παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής)
  5. Με την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση, λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα.
