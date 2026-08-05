ΔΥΠΑ: 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Νέα ευκαιρία απασχόλησης για 8.000 ανέργους μεγαλύτερης ηλικίας δημιουργεί η επέκταση του προγράμματος της ΔΥΠΑ για άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω, με τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων να ξεκινούν σήμερα (05.08.2026) στις 11:00.

Με την προσθήκη των νέων θέσεων, το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους άνω των 55 ετών φτάνει πλέον συνολικά τις 43.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε όλη τη χώρα, μετά την κάλυψη των 35.000 θέσεων που είχαν προβλεφθεί αρχικά.

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Ποιοι άνεργοι μπορούν να ενταχθούν

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άνεργοι ηλικίας από 55 έως 67 ετών, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης και για άτομα ηλικίας 67 έως 74 ετών, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα έτος.

Η ΔΥΠΑ καλύπτει το 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών κάθε ωφελούμενου, με το ποσό της επιδότησης να φτάνει έως τα 750 ευρώ τον μήνα.

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Ποιοι φορείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν δήμοι, περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, περιφερειακές υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να ενταχθούν δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, αλλά και επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται.

Χρηματοδότηση 144 εκατ. ευρώ για τις νέες θέσεις

Η χρηματοδότηση για τις 8.000 επιπλέον θέσεις ανέρχεται σε 144 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική δαπάνη του προγράμματος αναμένεται να ξεπεράσει τα 660 εκατ. ευρώ.

Στόχος της δράσης είναι η επιστροφή στην εργασία ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας λόγω ηλικίας.

Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση να συγκεντρώσουν επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο και ένσημα, ώστε να καλύψουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης.