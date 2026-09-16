ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προγράμματος για 1.000 άνεργους πτυχιούχους

Αναρτήθηκαν την Τετάρτη (16.9.2026) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των ωφελούμενων και των αποκλειόμενων για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που αφορά την απασχόληση 1.000 άνεργων πτυχιούχων ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), ηλικίας 25 έως 54 ετών, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματοςανέρχεται σε 36 εκατ. ευρώ.

Οι πίνακες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέργων είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισής τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Υπηρεσίας, με βάση τα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης, η οποία έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.

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Το ειδικό πρόγραμμα έχει στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης, μέσω της τοποθέτησης 1.000 ανέργων ηλικίας από 25 έως και 54 ετών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτησή τους στον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων, χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, και να ενημερωθούν για τη μοριοδότησή τους. Όσοι έχουν αποκλειστεί μπορούν να πληροφορηθούν από τον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων για τον σχετικό λόγο.

Πότε υποβάλλονται οι ενστάσεις

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση θα μπορούν να το κάνουν από την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 11:00 έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 23:59.

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Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες και, εφόσον απαιτείται, να συνοδεύονται από τα σχετικά δικαιολογητικά. Η υποβολή τους θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, με τη χρήση των κωδικών TAXISnet.

Οι προσωρινοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, στη διαδρομή:

dypa.gov.gr → Προγράμματα Απασχόλησης → Κλειστά Προγράμματα → Προγράμματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση οι άνεργοι → Προγράμματα Απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα → «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ, ηλικίας 25-54 ετών στη ΔΥΠΑ» (Νομικό Πλαίσιο – Υποστηρικτικό Υλικό).