Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ: Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις μέχρι 27 Νοεμβρίου – Τα κριτήρια

Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» το οποίο μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής του εφαρμογής έχει μετατραπεί σε μόνιμη υπηρεσία πανελλαδικής εμβέλειας που δίνει τη δυνατότητα σε Άτομα με Αναπηρία να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους.

Μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος παρέχεται εξατομικευμένη υποστήριξη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις επιλογές κάθε Ατόμου με Αναπηρία, με το ποσό ενίσχυσης να ανέρχεται από 416 ευρώ έως 1.939 ευρώ.

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Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Τα κριτήρια συμμετοχής

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή όσοι πληρούν τα εξής κριτήρια:

έχουν ηλικία από 16 έως 67 ετών, με ειδική πρόβλεψη έως τα 75 έτη για συγκεκριμένες περιπτώσεις

έχουν ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή τελούν σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας

διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα

είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια

βασικό εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ ετησίως για το νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος ή για το πρώτο ανήλικο μέλος, εφόσον πρόκειται για νοικοκυριό με έναν μόνο ενήλικο, και κατά 8.750 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με: