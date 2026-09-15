Επιστροφή ενοικίου: Έως 30 Σεπτεμβρίου οι διορθώσεις για την επιδότηση – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν χρονικό περιθώριο να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους σχεδόν 1.000.000 ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας προκειμένου να μην χάσουν την επιδότηση ενοικίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενοικιαστές έχουν τη δυνατότητα μέχρι τέλος του μήνα να συμπληρώσουν σωστά ή να διορθώσουν τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 2025, ώστε να εξασφαλίσουν την επιδότηση ενός ενοικίου που αναμένεται να κατατεθεί εντός του Νοεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ποσό επιστροφής αφορά το 1/12 της ετήσιας δαπάνης για ενοίκιο κατά τον προηγούμενο χρόνο. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος για τους ενοικιαστές να εισπράξουν μέρος και όχι ολόκληρο το ποσό της παροχής. Αυτό μπορεί να συμβεί εξαιτίας παραλείψεων ή σφαλμάτων στην διαδικασία συμπλήρωσης των κωδικών του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Πρόκειται για τους κωδικούς που αφορούν στις πληρωμές ενοικίων κατά το περασμένο έτος.

Στις 30 του μηνός η ΑΑΔΕ θα προβεί σε αυτόματο υπολογισμό της ενίσχυσης των δικαιούχων μέσω της εκκαθάρισης των στοιχείων τους και γι’ αυτό χρειάζεται να είναι ενημερωμένα όλα τα στοιχεία της δήλωσης.

Η επιδότηση υπολογίζεται με βάση την συνολική δαπάνη του ενοικίου του 2025, όπως αυτή παρουσιάζεται στο έντυπο Ε1 για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811 έως 816) ή για τη φοιτητική (κωδικοί 817 έως 822).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενοικιαστές

Τυχόν λάθη που δεν θα έχουν διευθετηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, 30 Σεπτεμβρίου, συνεπάγονται την απώλεια της ενίσχυσης. Οι ενοικιαστές πρέπει να προσέξουν:

Να δηλώσουν σωστά τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου ή τα ποσά των ενοικίων που κατέβαλαν

ή τα ποσά των ενοικίων που κατέβαλαν Να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση εντός της προθεσμίας προσθέτοντας ή διορθώνοντας τον κωδικό που αφορά τα στοιχεία της μίσθωσης

προσθέτοντας ή διορθώνοντας τον κωδικό που αφορά τα στοιχεία της μίσθωσης Στις περιπτώσεις πολλαπλών μισθωτηρίων εντός του έτους , πρέπει στο Ε1 να αποτυπώνονται οι επιμέρους περίοδοι και τα αντίστοιχα ποσά

, πρέπει στο Ε1 να αποτυπώνονται οι επιμέρους περίοδοι και τα αντίστοιχα ποσά Να έχει δηλωθεί ο σωστός λογαριασμός (IBAN) στο σύστημα της ΑΑΔΕ

στο σύστημα της ΑΑΔΕ Όταν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν , πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία της μισθωμένης φοιτητικής κατοικίας και ο ΑΚΑΜΠ/ΑΦΜ του φοιτητή

, πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία της μισθωμένης φοιτητικής κατοικίας και ο ΑΚΑΜΠ/ΑΦΜ του φοιτητή Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις προεκκαθαρισμένες δηλώσεις όπου ο αριθμός μισθωτηρίου και το ποσό πρέπει να είναι σωστά

Τα ποσά της επιστροφής ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2025, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2026. Τα ανώτατα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα,

850 ευρώ με ένα τέκνο,

900 ευρώ με δύο τέκνα, και

50 ευρώ έξτρα για κάθε επιπλέον τέκνο.

Στη περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.

Τα κριτήρια

Για να λάβει ο ενοικιαστής την επιδότηση ενοικίου, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, όπως το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα που πρέπει να:

ανέρχεται έως τις 25.000 ευρώ για τον άγαμο,

έως τις 35.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και

έως τις 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Οι συμμετέχοντες που έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία θα πρέπει να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με ετήσιο επιτόκιο 8,76% και ταυτόχρονα θα εξαιρεθούν από την επιδότηση για 3 χρόνια.