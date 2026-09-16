«Στο σφυρί» από την ΑΑΔΕ 56 ακίνητα – Πιέζει τους οφειλέτες να ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων

Φρένο στα απλήρωτα χρέη μεγάλων οφειλετών επιχειρεί να βάλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με το νέο πρόγραμμα πλειστηριασμών που ξεκινά από σήμερα (16.9.2026) βγάζοντας στο «σφυρί» 56 ακίνητα.

Το πρόγραμμα πλειστηριασμών της ΑΑΔΕ στόχο έχει να πιέσει τους οφειλέτες να ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην ρύθμιση των 72 δόσεων ή στον πλειστηριασμό και τις κατασχέσεις, με την προθεσμία για την υποβολή αίτησης ρύθμισης να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Προκειμένου ένας οφειλέτης να ενταχθεί στο πρόγραμμα ρύθμισης 72 δόσεων για διακανονισμό των εκκρεμοτήτων του με την εφορία μέχρι 31.12.2023, πρέπει να έχει ρυθμίσει τις οφειλές που είχε από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Αυτό συνεπάγεται ότι τα εν λόγω χρέη θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί είτε μέσω εξόφλησης είτε μέσω ένταξης σε πάγια ρύθμιση.

Η διαδικασία που προηγείται της διενέργειας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ενός ακινήτου περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια αναγκαστικής είσπραξης. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών, η φορολογική διοίκηση μπορεί να επιβάλει δεσμεύσεις και κατασχέσεις, προτού προχωρήσει στον πλειστηριασμό περιουσιακών στοιχείων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθεί η κατάσχεση του ακινήτου ενώ πριν από οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης επιβάλλεται η κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής στον φορολογούμενο.

Στην περίπτωση κατάσχεσης χρηματικών ποσών δεν απαιτείται αντίστοιχη προηγούμενη ειδοποίηση, επομένως η φορολογική διοίκηση μπορεί να κινηθεί άμεσα και να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία πριν ειδοποιηθεί ο οφειλέτης.

Η λίστα των πλειστηριασμών

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

Στη λίστα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ακίνητα στη Μύκονο, ένα πολυώροφο κτίριο στον Νέο Κόσμο και μία μεζονέτα στη Μαγούλα. Πρόκειται για ακίνητα μεγέθους 2.873,98 τ.μ. στο Λειβάδι Άνω Μεράς και 5.852,98 τ.μ. στο Καλό Λειβάδι, με τιμές πρώτης προσφοράς από 59.000 έως 553.000 ευρώ. Στα Βουνάκια Μυκόνου εκπλειστηριάζεται περιμανδρωμένος αγρός 4.400,40 τ.μ. έναντι 370.000 ευρώ. Στον Νέο Κόσμο βγαίνει «στο σφυρί» οικόπεδο με πολυώροφο κτίριο, με τιμή εκκίνησης 1,247 εκατ. ευρώ, ενώ στη Μαγούλα μεζονέτα 167 τ.μ. σε οικόπεδο 478 τ.μ., έναντι 433.000 ευρώ. Αναλυτικά, το πρόγραμμα των πλειστηριασμών έχει ως εξής: