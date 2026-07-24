Voucher παιδικών σταθμών: Από σήμερα όλα τα ΑΦΜ για αιτήσεις, ποια είναι τα κριτήρια

Από σήμερα (24.7.2025) θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξη παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν το voucher (κουπόνι) για την περίοδο 2026 – 2027.

Το πρόγραμμα για voucher στους σταθμούς θα ισχύσει για περιοχές σε όλη τη χώρα, καθώς και για ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, για την περίοδο 2026-2027.Η βασικότερη μεταβολή του voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς κανέναν εισοδηματικό περιορισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet του αιτούντος.

Τα κριτήρια και ο προϋπολογισμός

Βασική αλλαγή του φετινού προγράμματος είναι ότι οι αιτήσεις πολύτεκνων οικογενειών με τέσσερα παιδιά και πάνω, οι οποίες αφορούν παιδικούς σταθμούς, εξετάζονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες λαμβάνονται υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, με βάση τα φορολογικά δεδομένα του 2025. Πρόσθετα δικαιολογητικά απαιτούνται για μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες σε χηρεία, γονείς ή παιδιά με αναπηρία και άλλες ειδικές κοινωνικές κατηγορίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, ωστόσο οι αιτούντες θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά εάν χρειάζεται να επισυνάψουν επιπλέον πιστοποιητικά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 393 εκατ. ευρώ και καλύπτει τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Αναστάσιος Μαυρίδης, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι υπάρχουν παραπάνω από 100.000 αιτήσεις.

Οι προθεσμίες

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο Αναστάσιος Μαυρίδης, οι προσωρινοί πίνακες αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 10 Αυγούστου.

Οι ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου, ενώ στόχος είναι τα οριστικά αποτελέσματα να δημοσιευθούν στις 17 Αυγούστου.

Κατά την περίοδο των ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία ενδεχομένως παρέλειψαν κατά την αρχική υποβολή.

Σημειώνεται πως οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το voucher σε δημόσιους ή ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως και σε ΚΔΑΠ ή ΚΔΑΠ ΑμεΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι δομές συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ.

Το voucher μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη πόλη, εάν η οικογένεια αλλάξει τόπο κατοικίας ή εργασίας, και να χρησιμοποιηθεί σε άλλη συνεργαζόμενη δομή για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος του.

Για τεχνική βοήθεια ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλεφωνικά κέντρα και στο helpdesk@eetaa.gr της ΕΕΤΑΑ.