«Φωτιά» τα φοιτητικά ενοίκια στην πρωτεύουσα: Σε ποιες γειτονιές η τιμή ξεπερνά τα 16 ευρώ το τετραγωνικό

Η περίοδος αυτή – του Αυγούστου, που για πολλούς ξεκινούν οι καλοκαιρινές διακοπές είναι και μια περίοδος που ξεκινά η αναζήτηση για φοιτητικές κατοικίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

Με αφορμή την αυξημένη ζήτηση για στέγη, το Spitogatos Insights κατέγραψε την εξέλιξη των μέσων ζητούμενων τιμών (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών στην Αττική, που παραμένουν αρκετά υψηλές ανά τετραγωνικό μέτρο.

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Οι ΜΖΤ φοιτητικής κατοικίας προς ενοικίαση είναι αυξημένες κατά 5,3% το β’ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025 σε πανελλαδικό επίπεδο. Η αντίστοιχη ετήσια αύξηση το 2025 ανερχόταν στο 5,9%, γεγονός το οποίο δείχνει μια σχετική σταθεροποίηση σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις ετήσιες αυξήσεις στη ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας σε όλη την επικράτεια.

Οι φοιτητικές κατοικίες στο Κέντρο Αθήνας κατέγραψαν ετήσια αύξηση 6,6% κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, ενώ η αντίστοιχη αύξηση πέρυσι την ίδια περίοδο ανερχόταν στο 7,1%. Η ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στο Δήμο Αθηναίων σήμερα διαμορφώνεται στα 13,3 €/τ.μ..

Λίγο υψηλότερη καταγράφεται η ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στα Νότια Προάστια της Αθήνας, η οποία ανέρχεται στα 13,7 €/τ.μ. μετά από ετήσια αύξηση 5,5%.

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Μικρή ετήσια αύξηση 1,5% σημειώθηκε στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας στη ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας, η οποία διαμορφώθηκε στα 15,5 €/τ.μ. κατά το β’ τρίμηνο του 2026.

Η ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στα Δυτικά Προάστια ανέρχεται στα 11,5 €/τ.μ., μετά από ετήσια αύξηση 6,7%.

Κατά 5% και 5,4% αυξήθηκε η ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στον Πειραιά και στα Προάστιά του κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025, με τις ΜΖΤ ενοικίασης να διαμορφώνονται στα 12,6 και 11,0 €/τ.μ. αντίστοιχα.

Εξετάζοντας τις φοιτητικές γειτονιές της Αττικής, παρατηρείται ότι τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας καταγράφουν το Κολωνάκι – Λυκαβηττός με 16,7 €/τ.μ., το Κέντρο της Αθήνας με 16,4 €/τ.μ. και το Κουκάκι – Μακρυγιάννη με 15,6 €/τ.μ..

Στον αντίποδα, πιο προσιτές επιλογές μεταξύ των φοιτητικών περιοχών εντοπίζονται στη Νίκαια με 10,5 €/τ.μ., στην Κυψέλη με 11,8 €/τ.μ. και στην περιοχή Λεωφ. Πατησίων – Αχαρνών με 11,9 €/τ.μ..

Συνολικά, η εικόνα της ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στην Αθήνα παραμένει ανοδική, χωρίς ωστόσο η τάση να είναι ομοιόμορφη σε όλες τις περιοχές. Η έντονη αύξηση στο Κέντρο της Αθήνας ξεχωρίζει από τα φετινά δεδομένα, ενώ την ίδια στιγμή οι μειώσεις που καταγράφονται σε ορισμένες από τις ακριβότερες περιοχές της πρωτεύουσας, όπως το Μετς – Καλλιμάρμαρο, αποτυπώνουν μια διαφοροποιημένη εικόνα της αγοράς σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Αναφορικά με την προσφορά φοιτητικών κατοικιών προς ενοικίαση στην Αττική, σχεδόν το μισό του διαθέσιμου αποθέματος φοιτητικών κατοικιών συγκεντρώνεται στο Κέντρο της Αθήνας, το οποίο αντιπροσωπεύει το 46,5% της συνολικής προσφοράς κατά το 2ο τρίμηνο του 2026. Ακολουθούν τα Νότια Προάστια με 28,0%, ενώ σημαντικά χαμηλότερα διαμορφώνεται το διαθέσιμο απόθεμα στα Δυτικά Προάστια 8,4%, στον Πειραιά 7,6% και στα Προάστια του Πειραιά 4,6%. Περιορισμένη είναι η προσφορά στα Βόρεια Προάστια με ποσοστό 4,0%, ενώ το 0,9% των διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών εντοπίζεται στα Ανατολικά Προάστια.

Συνολικά, η κατανομή της προσφοράς αναδεικνύει την έντονη συγκέντρωση των διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών στο Κέντρο και τα Νότια Προάστια της Αθήνας, τα οποία από κοινού συγκεντρώνουν σχεδόν τα τρία τέταρτα του συνολικού αποθέματος φοιτητικών κατοικιών στην Αττική, αφήνοντας πιο περιορισμένες επιλογές στις υπόλοιπες περιοχές.