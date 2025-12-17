Χρηστικά

ΔΥΠΑ: Από σήμερα η προπληρωμή για επιδόματα, παροχές και Δώρο Χριστουγέννων

Για τους ανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας
Money with a red gift bow on golden background
iStock

Σήμερα (17.12.2025), θα ξεκινήσουν οι προπληρωμές από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η τακτική επιδότηση ανεργίας, το επίδομα εργασίας, η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και το Δώρο Χριστουγέννων για τους επιδοτούμενους ανέργους, τους δικαιούχους παροχών μητρότητας και γονικής άδειας, καθώς και του επιδόματος εργασίας.

Ειδικότερα, οι πληρωμές των επιδομάτων από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Υπενθύμιση για όσους έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας

Για τους ανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gov.gr > Εργασία και Ασφάλιση > Ανεργία > Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων
ανέργων

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
170
163
91
91
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία 2025: 12 τυχεροί κερδίζουν 100.000 ευρώ – Πώς συμμετέχουν οι φορολογούμενοι
Οι φορολογούμενοι συμμετέχουν πληρώνοντας με κάρτα ή ηλεκτρονικά με κάθε ευρώ σηματοδοτεί ένα λαχνό για την κλήρωση με πιθανότητες να κερδίσουν έπαθλα των 100.000 ευρώ όσο και των 1.000 ευρώ
REUTERS 15
Newsit logo
Newsit logo