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«Ραβασάκια» για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021 – 1η Οκτωβρίου ανοίγει ειδική εφαρμογή στο myCar

Όσοι λάβουν το σχετικό μήνυμα θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι 30 Οκτωβρίου προκειμένου να γλιτώσουν πρόστιμα
Δρόμος με αυτοκίνητα
Φωτογραφία iStock
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Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου όσοι χρωστάνε τα τέλη κυκλοφορίας του 2021 θα λάβουν προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η ΑΑΔΕ άρχισε τη διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων σε οφειλέτες τελών κυκλοφορίας οι οποίοι θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι 30 Οκτωβρίου προκειμένου να γλιτώσουν πρόστιμα.

Από την 1η Οκτωβρίου ανοίγει στο myCar ειδική εφαρμογή, στην οποία οι ιδιοκτήτες θα μπορούν, με τους κωδικούς Taxisnet, να βλέπουν τα οχήματα που εμφανίζονται να χρωστούν τέλη του 2021 και να δηλώνουν την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν.

Πρόκειται για την τελευταία πράξη, στην οποία καλούνται να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται με εκκρεμότητες το 2021, πριν η οφειλή περάσει στα βιβλία της Εφορίας. Υπενθυμίζεται ότι την άνοιξη, η ΑΑΔΕ έστειλε 172.510 κοινοποιήσεις οφειλής τελών κυκλοφορίας του 2025, εκ των οποίων 161.456 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 11.054 νομικά πρόσωπα.

Όσοι λάβουν το σχετικό μήνυμα και θεωρούν ότι δεν οφείλουν τα τέλη του 2021, θα πρέπει να μπουν στην εφαρμογή και να δηλώσουν την κατάσταση του οχήματος, καταθέτοντας παράλληλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι περιπτώσεις μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων:

  • κλοπή,
  • διαγραφή,
  • ακινησία,
  • απαλλαγή από τα τέλη ή άλλη κατάσταση που αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής.

Τα στοιχεία που θα υποβάλλονται μέσω myCar θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, ώστε να διορθώνεται η εικόνα του οχήματος στο πληροφοριακό σύστημα. Η διαδικασία δεν αφορά οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία τα οποία καλύπτονται από τις σχετικές απαλλαγές, ούτε οχήματα αποβιωσάντων.

Διορθώσεις

Αφού οι ιδιοκτήτες προβούν σε τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους μέχρι 30 Οκτωβρίου οι ΔΟΥ και το ΚΕΦΟΔΕ θα έχουν περιθώριο έως τις 26 Νοεμβρίου 2026 να προχωρήσουν στις απαιτούμενες διορθώσεις.

Όλη η διαδικασία, με την τελική βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας του 2021, μαζί με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Όσοι δεν κινηθούν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου ή δεν καταφέρουν να αποδείξουν με δικαιολογητικά ότι δεν είχαν υποχρέωση πληρωμής, θα βρεθούν αντιμέτωποι με βεβαίωση της οφειλής. Θα έχουν άλλη μια ευκαιρία να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά μετά τη βεβαίωση. Εφόσον γίνουν δεκτά από την αρμόδια υπηρεσία, η οφειλή μπορεί να διαγραφεί.

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