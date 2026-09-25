Ρεύμα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, το «κοκτέιλ ακρίβειας» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενόψει χειμώνα

Στα ύψη παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια για μια ακόμη εβδομάδα με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να παραμένει πάνω από τα 105 δολάρια, ενώ την ανιούσα ακολουθούν και οι τιμές σε αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης.

Το πετρέλαιο, αν και σημείωσε πτώση μέσα στην εβδομάδα, αγγίζει τα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ η χονδρική τιμή ρεύματος σημειώνει άνοδο πάνω από 20% σε σχέση με χθες (24.9.2026).

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Ειδικότερα, νέο υψηλό σημειώνεται στη χονδρική τιμή ρεύματος σήμερα (25.9.2026) με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας αύξηση 21,6% σε σύγκριση με τα 175,59 ευρώ της προηγούμενης ημέρας. Πρόκειται για νέο υψηλό στο πλαίσιο ενός εξαήμερου ανοδικού σερί με συνολική αύξηση 57%.

Οι μεταβολές αυτές οφείλονται στη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα, στην τιμή του φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, που ξεπερνά τα 72 δολάρια στις σημερινές συναλλαγές και τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Όσο η διάρκεια ηλιοφάνειας μειώνεται, τόσο ελαττώνεται η λειτουργία των φωτοβολταϊκών.

Άνοδος στο ρεύμα

Η μέση χονδρική τιμή του ρεύματος από την 1η έως και τις 25 Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται στα 162,51 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 128,51 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του Αυγούστου, σημειώνοντας αύξηση 26,5%.

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Η εν λόγω κορύφωση της τιμής ενδέχεται να επηρεάσει τα κυμαινόμενα τιμολόγια του Οκτωβρίου, καθώς σύμφωνα με ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ δεν είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδότησης στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, αφού τα διαθέσιμα τιμολόγια ξεκινούν από 15 λεπτά την κιλοβατώρα.

Άλμα στο Brent

Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια των εμπορευμάτων στις διεθνείς αγορές για σήμερα Παρασκευή (25.9.2026), με τις τιμές πάντως να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τα 105 δολάρια το πετρέλαιο Brent και πάνω από τα 72 ευρώ/KWh το φυσικό αέριο.

Έπειτα από δύο ημέρες ανόδου, το Brent ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι και το αργό WTI υποχωρεί στα 93 δολάρια, εν μέσω αναφορών ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν εξετάζουν μια σταδιακή συμφωνία που θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ και να άρει τον αμερικανικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Ντίζελ κίνησης

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση όμως στην τσέπη των καταναλωτών στην παρούσα φάση αφορά περισσότερο στα καύσιμα κίνησης, ενώ η ανησυχία κλιμακώνεται καθώς πλησιάζει το άνοιγμα της αγοράς για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου που προβλέπεται να διαμορφώνεται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο αν δεν υπάρξει παρέμβαση. Σύμφωνα με την κυβερνητική θα υιοθετηθούν μέτρα, ώστε η τιμή να ανοίξει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ & ΠΚ), η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,199 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ κίνησης στα 2,224 ευρώ το λίτρο.