ΔΥΠΑ: Ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και του Δώρου Χριστουγέννων

Για τους ανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας
REUTERS
REUTERS / Thomas Hodel / File Photo

Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, θα προπληρωθούν από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) η τακτική επιδότηση ανεργίας, το επίδομα εργασίας, η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και το Δώρο Χριστουγέννων για τους επιδοτούμενους ανέργους, τους δικαιούχους παροχών μητρότητας και γονικής άδειας, καθώς και του επιδόματος εργασίας.
 
Πιο αναλυτικά, οι πληρωμές θα γίνουν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να χρειάζεται καμία δική τους ενέργεια. Δεν απαιτείται καμία προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).
 
Για τους ανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/delose-parousias-epidoma-anergias

Αγρότες
Banner von with a blurry side against a Christmas tree for Christmas at a shopping center
REUTERS
