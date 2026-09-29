Ελλάδα

Τηλεφώνημα για βόμβα στην Εισαγγελία Πειραιά – Το δεύτερο μέσα σε λίγες μέρες

Στο σημείο βρίσκονται οι αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος του κτιρίου
Περιπολικό
Photo / Eurokinissi
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Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στην Εισαγγελία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι άγνωστοι που τηλεφώνησαν για βόμβα στον Πειραιά δεν έδωσαν χρονικό περιθώριο.

Αυτή την ώρα εκκενώνονται τα δικαστήρια και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Νοταρά, στην περιοχή του Πειραιά.

Στο σημείο βρίσκονται οι αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος του κτιρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 24 Σεπτεμβρίου, όταν τα Δικαστήρια Πειραιά είχαν εκκενωθεί μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα.

Τότε, ο έλεγχος των ΤΕΕΜ είχε ολοκληρωθεί χωρίς να εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο.

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