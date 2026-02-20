ΔΥΠΑ: Σχεδόν 924.000 οι άνεργοι τον Ιανουάριο 2026

Σε 923.853 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Ιανουάριο 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα (20.2.026).

Από τους ανέργους, οι 417.293 (ποσοστό 45,2%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 506.560 (ποσοστό 54,8%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 329.624 άτομα (ποσοστό 35,7%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 594.229 άτομα (ποσοστό 64,3%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 277.142 άτομα (ποσοστό 30,0%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 267.455 άτομα (ποσοστό 28,9%) και 169.938 άτομα (ποσοστό 18,4%) αντίστοιχα.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 105.398 (ποσοστό 40,4%) είναι κοινοί, 1.762 (ποσοστό 0,7%) είναι οικοδόμοι, 142.944 (ποσοστό 54,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 10.059 (ποσοστό 3,9%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 959 (ποσοστό 0,4%) είναι εκπαιδευτικοί και 48 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.