ΔΥΠΑ: Τι ισχύει με τις αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα και ποιοι δικαιούνται έως 1.375 ευρώ

Η υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2025 συνεχίζεται, ενώ την Τρίτη (23.9.2025) ξεκίνησε και η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα λήγει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 και δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στη διεύθυνση της ΔΥΠΑ. Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 ευρώ έως 1.375,50 ευρώ. Πέρυσι, συνολικά 82.800 δικαιούχοι έλαβαν το βοήθημα από τη ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Οι δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού – μέλους οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, εργαζόμενου τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου, χορευτή – μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι και οι ασφαλισμένοι που έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο (όπως προκύπτει από τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους), εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος.

Η απόφαση παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.