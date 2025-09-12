Χρηστικά

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου

Συνολικά θα καταβληθούν 74.662.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 88.722 δικαιούχους
Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 15 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (12.9.2025) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 74.662.000 ευρώ σε 88.722 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • τις 15 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ,
  • στις 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και
  • από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 5.000.000 ευρώ σε 7.100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

