e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 15 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (12.9.2025) το υπουργείο Εργασίας.
Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 74.662.000 ευρώ σε 88.722 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- τις 15 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ,
- στις 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και
- από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 5.000.000 ευρώ σε 7.100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».