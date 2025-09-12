e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 15 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (12.9.2025) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 74.662.000 ευρώ σε 88.722 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

τις 15 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ,

στις 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και

από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: