Συμβαίνει τώρα:
Χρηστικά

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 18 Αυγούστου έως 22 Αυγούστου

Συνολικά θα καταβληθούν 53.688.748,03 ευρώ σε 67.677 δικαιούχους
close-up view of hands taking money out of a wallet
iStock

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 18 Αυγούστου έως 22 Αυγούστου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (14.8.2025) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 53.688.748,03 ευρώ σε 67.677 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του: 

1. Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 20 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.673.748,03 ευρώ σε 22.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα ( επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από τις 18 Αυγούστου έως τις 22 Αυγούστου θα καταβληθούν 8.850.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 2.000.000 ευρώ σε 2.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 165.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo