e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 25 έως 29 Αυγούστου

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 25 έως 29 Αυγούστου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (22.8.2025) το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν συνολικά 2.443.990.550,71 ευρώ σε 4.322.897 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 25 Αυγούστου θα καταβληθούν 36.161.158,79 ευρώ σε 47,055 δικαιούχους για την πληρωμή αναδρομικών ποσών συντάξεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του ν. 5018/2023.

Στις 26, 28 και 29 Αυγούστου θα καταβληθούν συνολικά 2.347.446.391,92 ευρώ σε 4.217.481 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025.

Από τις 25 έως και τις 29 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 29 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 11.230 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών με παράλληλη μισθωτή απασχόληση για το έτος 2024.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: