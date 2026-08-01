e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 3 έως 7 Αυγούστου

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ (Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης) θα δοθούν χρήματα σε 192.717 δικαιούχους από τις 3 έως τις 7 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν συνολικά 140.944.067,3 ευρώ στους 192.717 δικαιούχους, από τη ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ.

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Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

Στις 3 Αυγούστου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας) μηνός Αυγούστου 2026

Στις 5 Αυγούστου θα καταβληθούν 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για πληρωμή παροχών

Από 3 έως και 7 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

Στις 6 Αυγούστου θα καταβληθούν 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για την πληρωμή του δωρόσημου β΄εξαμήνου 2026

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: