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e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 3 έως 7 Αυγούστου

Οι συγκεκριμένες καταβολές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έχουν 192.717 δικαιούχους
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 3 έως 7 Αυγούστου
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Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ (Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης) θα δοθούν χρήματα σε 192.717 δικαιούχους από τις 3 έως τις 7 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν συνολικά 140.944.067,3 ευρώ στους 192.717 δικαιούχους, από τη ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    • Στις 3 Αυγούστου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας) μηνός Αυγούστου 2026
    • Στις 5 Αυγούστου θα καταβληθούν 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για πληρωμή παροχών
    • Από 3 έως και 7 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
    • Στις 6 Αυγούστου θα καταβληθούν 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για την πληρωμή του δωρόσημου β΄εξαμήνου 2026

    Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

      • 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
      • 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
      • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
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