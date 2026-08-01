Vouchers για παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ 2026-2027: Ποιοι είναι δικαιούχοι και μέχρι πότε κάνουν αίτηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων για τα vouchers της περιόδου 2026-2027, που αφορούν την κρατική ενίσχυση για την πρόσβαση σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά και σε ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη νέα περίοδο διαθέτει 393 εκατ. ευρώ (μέσω vouchers / κουπονιών) με στόχο τη στήριξη των οικογενειών και την κάλυψη παιδιών σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

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Μέσα από τέσσερις βασικές ερωτήσεις – απαντήσεις, το υπουργείο παρουσιάζει τη διαδικασία των αιτήσεων, τα εισοδηματικά κριτήρια και το ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

–Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τι αλλάζει;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πλέον και οικογένειες μεσαίου εισοδήματος, καθώς τα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί.

Συγκεκριμένα:

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Για οικογένειες με έως 2 παιδιά, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται πλέον στα 35.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, ενώ για οικογένειες με 3 παιδιά, το όριο αυξάνεται στα 38.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, πέρυσι επωφελήθηκαν πάνω από 170.000 παιδιά, ενώ για φέτος αναμένεται ο αριθμός των δικαιούχων να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

-Τι ισχύει για τις πολύτεκνες οικογένειες;

Για πρώτη φορά καταργείται πλήρως κάθε εισοδηματικό κριτήριο για τις πολύτεκνες οικογένειες. Αυτό σημαίνει ότι οι πολύτεκνοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους και να λάβουν την κρατική ενίσχυση.

-Μέχρι πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα aitisi26.eetaa.gr παραμένει ανοικτή έως τις 5 Αυγούστου για την υποβολή αιτήσεων.

Η διαδικασία είναι απλοποιημένη, καθώς τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το σύστημα. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται μόνο τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

-Ποιοι έχουν δικαίωμα να κάνουν την αίτηση;

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν: