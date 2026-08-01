Επαγγελματική ασφάλιση: Έως 10% ο φόρος που θα αφαιρείται από εφάπαξ και συντάξεις

Συγκεκριμένα ποσοστά παρακράτησης φόρου από 2,5% έως 10% θα αφαιρούνται από τα εφάπαξ και τις επαγγελματικές συντάξεις πριν φτάσουν στον δικαιούχο με βάση το νέο πλαίσιο της επαγγελματικής ασφάλισης.

Σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας μεταφέρει στη διαδικασία της πληρωμής τους συντελεστές που καθιερώνει το νέο φορολογικό σύστημα. Για τα προαιρετικά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τα ΟΑΠΕΣ, το ύψος της παρακράτησης φόρου εξαρτάται από δύο στοιχεία, την ηλικία κατά την οποία αρχίζει η καταβολή και την επιλογή ανάμεσα σε εφάπαξ ποσό και πραγματική περιοδική παροχή.

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Από τα 62 έως και τα 67 έτη, ο φορέας θα κρατά 5% από την περιοδική παροχή και 10% από το εφάπαξ. Μετά τα 67, τα ποσοστά μειώνονται σε 2,5% και 5% αντίστοιχα. Οι συντελεστές 5% και 10% ισχύουν επίσης για μέλος που έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα και έχει συμπληρώσει το 55ο έτος.

Για να εφαρμοστεί ο χαμηλός συντελεστής της περιοδικής παροχής, η καταβολή πρέπει να έχει συνταξιοδοτικό χαρακτήρα, δηλαδή να είναι ισόβια ή να διαρκεί τουλάχιστον 15 χρόνια, με σταθερές ή αυξανόμενες πληρωμές. Μερικές βραχυχρόνιες δόσεις δεν αρκούν για να μετατραπεί ένα εφάπαξ σε περιοδική σύνταξη.

Τέσσερα παραδείγματα παρακράτησης

Σε εφάπαξ 30.000 ευρώ που αρχίζει να καταβάλλεται στα 65, η παρακράτηση είναι 10%, δηλαδή 3.000 ευρώ, και ο ασφαλισμένος λαμβάνει 27.000 ευρώ. Αν η ίδια παροχή καταβληθεί μετά τα 67, η παρακράτηση πέφτει στο 5%, δηλαδή στα 1.500 ευρώ, και το καθαρό ποσό ανεβαίνει στα 28.500 ευρώ.

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Σε μηνιαία περιοδική παροχή 700 ευρώ από τα 65, ο φόρος είναι 35 ευρώ και η καθαρή καταβολή 665 ευρώ. Μετά τα 67, η παρακράτηση περιορίζεται στα 17,50 ευρώ και ο δικαιούχος λαμβάνει 682,50 ευρώ.

Πριν από τα 62, το σύστημα αλλάζει. Η συνταξιοδοτική παροχή και η πρόωρη ρευστοποίηση του ατομικού λογαριασμού υπάγονται στην κλίμακα παρακράτησης που εφαρμόζεται σε μισθούς και συντάξεις. Δεν υπάρχει δηλαδή σταθερό ποσοστό 10% ή 5%. Η τελική επιβάρυνση εξαρτάται από το ποσό και τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη στον φορολογικό υπολογισμό.

Το άρθρο διατηρεί διαφορετικό καθεστώς για ορισμένα αλληλοβοηθητικά ταμεία. Εκεί ο φόρος εξακολουθεί να συνδέεται με τα χρόνια ασφάλισης καθώς για εφάπαξ κυμαίνεται από 20% έως 5% και για περιοδική παροχή από 10% έως 2,5%. Σε πρόωρη ρευστοποίηση οι συγκεκριμένοι συντελεστές προσαυξάνονται κατά 50%.

Ειδική εξαίρεση από την παρακράτηση προβλέπεται για αλλοδαπούς αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος που είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού και εργάζονται σε πλοία με ελληνική σημαία που εκτελούν διεθνείς πλόες, όταν η παροχή έχει σχηματιστεί αποκλειστικά από δικές τους εισφορές ή ασφάλιστρα. Η εξαίρεση δεν καλύπτει ποσά που έχει καταβάλει ο εργοδότης.