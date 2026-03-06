e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 9 έως 13 Μαρτίου

Τον χάρτη των πληρωμών από τις 9 Μαρτίου έως τις 13 Μαρτίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (6.3.2026) το υπουργείο Εργασίας.

Συνολικά θα καταβληθούν 70,4 εκατ. ευρώ σε 73.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ:

Από 9 έως και 13 Μαρτίου θα καταβληθούν 18 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ: