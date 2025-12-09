Συμβαίνει τώρα:
ΕΦΚΑ: Αυτές είναι οι νέες εισφορές των επαγγελματιών και των αγροτών για το 2026

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας πρέπει να γίνει έως και την 31η Ιανουαρίου 2026
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ οι νέες ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων και των αγροτών ανά κατηγορία.

Για το έτος 2026 τα ανωτέρω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών Κλάδων Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών, προσαυξάνονται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2025, δηλαδή κατά 2,6%.

Με το νέο ασφαλιστικό αποσυνδέονται οι εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ  έξι ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής: 

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης και Υγείας. Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται  επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της  Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.

Για τους ασφαλισμένους με δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ  τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής: 

Για τους ασφαλισμένους με δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ  τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής: 

  • Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.

  • Η επιλογή κάθε ασφαλισμένου θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2026.

  • Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους. 

  • Η αίτηση επιλογής πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά εδώ έως και Σάββατο 31/01/2026.

Αγρότες

Στο νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους αγρότες της χώρας. Παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών με χαμηλότερες εισφορές ως εξής:

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και υπέρ  Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ).

