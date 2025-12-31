Εξωδικαστικός για χρέη προς δήμους: Έρχεται αίτηση υπαγωγής ακόμη και με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης

Δυνατότητα υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών ακόμη και όταν έχουν ήδη επιβληθεί από δήμο μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικά μέτρα, προβλέπει το άρθρο 32 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η διάταξη τροποποιεί άρθρο του προηγούμενου ν. 5143/2024, δηλαδή το ειδικό πλαίσιο που άνοιξε για να εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλές προς δήμους και νομικά πρόσωπα δήμων άνω των 10.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έως σήμερα, το σύνολο της οφειλής προς δήμο (αρχικό οφειλόμενο ποσό, τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις) βεβαιώνεται στην οικεία ΔΟΥ, η οποία το διαχειρίζεται ως χρέος του Δημοσίου και ενεργεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του ν. 4738/2020. Αν υπάρξει επιτυχής πρόοδος του μηχανισμού και είσπραξη των οφειλομένων, η ΑΑΔΕ παρακρατά ποσοστό 5% και αποδίδει τα υπόλοιπα εισπραχθέντα στον δικαιούχο δήμο ή νομικό πρόσωπο δήμου εντός 30 ημερών από την είσπραξη. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ΔΟΥ ενεργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, επιβάλλοντας μέτρα τα οποία λειτουργούν ως φραγμός στην απόπειρα του οφειλέτη να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού.

Το προτεινόμενο άρθρο στο νέο νομοσχέδιο κρατά τον βασικό κορμό (όριο 10.000 ευρώ και υπαγωγή στον εξωδικαστικό), ενσωματώνοντας ωστόσο αλλαγές.

Πιο αναλυτικά, διπλασιάζεται η προθεσμία απόδοσης των εισπραχθέντων στον δήμο ή στο νομικό πρόσωπο δήμου. Η προθεσμία μετατρέπεται από 30 σε 60 ημέρες από την είσπραξη, ενώ διατηρείται η παρακράτηση 5% από την ΑΑΔΕ. Η μεταβολή αυτή αφορά καθαρά το πότε θα μπαίνουν τα χρήματα στα ταμεία των δήμων, όχι το αν θα μπαίνουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, στο νέο νομοσχέδιο προστίθεται παράγραφος, με αντικείμενο τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν ήδη επιβληθεί από δήμο.

Με αυτή, λύνεται με ρητό τρόπο το «μπλόκο» που δημιουργεί στην πράξη η ύπαρξη κατασχέσεων και ασφαλιστικών μέτρων. Ορίζει ότι αν για τις οφειλές έχουν επιβληθεί από τον δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικά μέτρα, αυτά δεν εμποδίζουν την υποβολή της αίτησης στον εξωδικαστικό, και ως εκ τούτου η διαδικασία δεν σταματά επειδή ο οφειλέτης έχει ήδη περάσει στο στάδιο των μέτρων.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ισχύει και για τον δικαιούχο δήμο ή νομικό πρόσωπο δήμου η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης των συμμετεχόντων πιστωτών. Μαζί ισχύουν και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από τη Φορολογική Διοίκηση.

Αν η διαδικασία καταλήξει σε σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης προβλέπεται άρση των ήδη ληφθέντων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης ή μέτρων διασφάλισης. Αν όμως η σύμβαση ανατραπεί ή ακυρωθεί, ο δήμος προβαίνει στην άμεση λήψη αναγκαστικών και διασφαλιστικών μέτρων είσπραξης. Αν γίνει επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης από τρίτο, ο δήμος ή το νομικό του πρόσωπο αναγγέλλονται ως δανειστές, και, σε κάθε περίπτωση, ο δήμος ή το νομικό πρόσωπο δήμου διατηρούν την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των οφειλών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής.

Έτσι, με τις ανωτέρω προβλέψεις, για πρώτη φορά γράφεται ρητά πως οι δημοτικές κατασχέσεις και τα ασφαλιστικά μέτρα δεν λειτουργούν ως «κόφτης» για την υπαγωγή στη διαδικασία του εξωδικαστικού και πως, μετά την οριστική υποβολή, ενεργοποιείται για τον δήμο το ίδιο πλαίσιο αναστολών που ισχύει για τους υπόλοιπους πιστωτές. Για έναν επαγγελματία ή μια επιχείρηση που έχει ήδη δέσμευση λογαριασμών ή άλλα μέτρα από δήμο, η ρύθμιση επιχειρεί να δώσει θεσμική «ανάσα» ώστε να προχωρήσει σε συμφωνία αναδιάρθρωσης χωρίς να «τρέχει» παράλληλα η εκτέλεση, με ρητά βήματα για το πάγωμα, την άρση αν υπάρξει σύμβαση και την άμεση επαναφορά μέτρων αν η σύμβαση καταπέσει.

Ας σημειωθεί πως η διάταξη και το εν λόγω νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση η οποία ολοκληρώνεται στις 08.01.2026.











































