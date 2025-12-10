Εξοικονομώ 2025: Παράταση για τα δάνεια έως τις 30 Ιανουαρίου 2026 – Υπαγωγή στο πρόγραμμα 20.840 νοικοκυριών

Υπαγωγή 20.840 νοικοκυριών στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» και παράταση της προθεσμίας για την υπογραφή δανειακών συμβάσεων έως τις 30.01.2026 ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με την πρώτη απόφαση υπαγωγής, 20.840 ωφελούμενοι σε όλη τη χώρα εξασφαλίζουν επιδότηση συνολικού ύψους περίπου 464,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών του «Εξοικονομώ 2025» ανέρχεται σε 586,8 εκατ. ευρώ. Η απόφαση σηματοδοτεί την ουσιαστική εκκίνηση της υλοποίησης των έργων ενεργειακής αναβάθμισης στις κατοικίες.

Για κάθε αίτηση εκδίδεται απόσπασμα απόφασης υπαγωγής, στο οποίο αποτυπώνονται αναλυτικά οι παρεμβάσεις που εγκρίνονται, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός και το ποσοστό επιχορήγησης, ώστε τα νοικοκυριά να έχουν σαφή εικόνα του έργου που πρόκειται να υλοποιήσουν.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, όταν η χρηματοδότηση περιλαμβάνει τραπεζικό δανεισμό, ο ωφελούμενος υποχρεούται να προχωρήσει στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης εντός τριάντα ημερών από την ενημέρωση για την υπαγωγή. Εάν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως με ευθύνη του ίδιου, τροποποιείται το χρηματοδοτικό σχήμα και η ιδιωτική συμμετοχή θα πρέπει να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, διαφορετικά η αίτηση απεντάσσεται από το πρόγραμμα.

Αποκλειστικά για τα 20.840 νοικοκυριά που εντάσσονται στην πρώτη απόφαση υπαγωγής, το Υπουργείο δίνει παράταση στην προθεσμία υπογραφής των δανειακών συμβάσεων έως τις 30.01.2026, διευκολύνοντας την ολοκλήρωση των σχετικών τραπεζικών διαδικασιών και μειώνοντας τον κίνδυνο απώλειας της επιδότησης λόγω καθυστερήσεων.

Το ΥΠΕΝ καλεί τους ενδιαφερόμενους του «Εξοικονομώ 2025» να παρακολουθούν την πορεία των αιτήσεών τους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου αναρτώνται σταδιακά οι αποφάσεις και τα απαραίτητα έγγραφα για την υλοποίηση των έργων.