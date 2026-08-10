Εξοικονομώ – Επιχειρώ: Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις

Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 δίνεται σε περισσότερες από 400 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», προκειμένου να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις που έχουν εντάξει στα επενδυτικά τους σχέδια.

Η παράταση στο πρόγραμμα Εξοικονομώ αποφασίστηκε αφού ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης εξασφάλισαν πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των πλέον ώριμων παρεμβάσεων, μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

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Η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε ένα από τα προβλεπόμενα στάδια της διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, η παράταση αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται σε προέλεγχο τελικής εκταμίευσης, στη διαδικασία επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή για τη διενέργεια του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ή σε στάδια ενδιάμεσης εκταμίευσης.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου νομιμότητας ή υλοποίησης των παρεμβάσεων της τελευταίας, 6ης υπαγωγής, καθώς και επενδύσεις που ολοκληρώνονται μέσω Ενεργειακού Ελέγχου.

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Πάνω από 54 εκατ. ευρώ σε περισσότερες από 1.600 επιχειρήσεις

Η παράταση αφορά επενδύσεις που εντάσσονται στη δράση «Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περισσότερα από 54 εκατ. ευρώ για περισσότερες από 1.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των προγραμμάτων «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» και «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις».

Στόχος των συγκεκριμένων δράσεων είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των επιχειρήσεων και συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού τους κόστους.

Η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και βρίσκονται στα προβλεπόμενα στάδια της διαδικασίας. Για αυτές, η 30ή Νοεμβρίου 2026 αποτελεί πλέον τη νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και των απαιτούμενων διαδικασιών.

Η παράταση δίνει έτσι επιπλέον χρόνο σε επενδύσεις που έχουν ήδη προχωρήσει και βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους, ενώ παράλληλα επιτρέπει την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για ενεργειακές παρεμβάσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.