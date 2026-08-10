Τουρισμός για Όλους 2026: Ανοιχτή η πλατφόρμα για όλα τα ΑΦΜ – Πώς θα πάρετε voucher έως 600 ευρώ

Ανοιχτή είναι από σήμερα (10.08.2026), για όλους τους ενδιαφερόμενους η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» θα ολοκληρωθούν στις 21 Αυγούστου, με τους δικαιούχους να μπορούν να τις υποβάλλουν, είτε στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027 είτε μέσω ΚΕΠ.

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Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» προσφέρει voucher από 200 έως 600 ευρώ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα. Η επιδοτούμενη περίοδος εκτείνεται από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως και τον Δεκέμβριο του 2027.

Η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών αιτήσεων λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Ποια είναι τα εισοδηματικά όρια

Τα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο, διευρύνοντας τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να συμμετάσχουν.

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Για άγαμους ή χήρους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ.

Για οικογένειες με παιδιά τα όρια αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Για παράδειγμα, φτάνουν έως τις 58.000 ευρώ για έγγαμους με επτά παιδιά, ενώ για περισσότερα από επτά παιδιά το όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, εφόσον διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό αναπηρίας.

Πώς θα δοθεί το voucher

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με βάση τα εισοδηματικά και τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος, αλλά και τους διαθέσιμους πόρους.

Όσοι επιλεγούν θα λάβουν την επιδότηση σε άυλη ψηφιακή κάρτα.

Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την πληρωμή της διαμονής σε τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα.

Πότε θα χρησιμοποιηθεί η επιδότηση

Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Για όσους θέλουν να διεκδικήσουν το voucher, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας χωρίς περιορισμό στο ΑΦΜ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μέσα στο διάστημα που παραμένει ανοικτή η πλατφόρμα.