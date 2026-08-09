Τουρισμός για Όλους 2026: Σήμερα οι αιτήσεις για ΑΦΜ που λήγουν σε 9 ή 0 – Αύριο ανοίγει για όλους

Ανοικτή είναι σήμερα (09.08.2026), η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» για τους πολίτες των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 9 ή 0.

Οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» ξεκίνησαν στις 5 Αυγούστου και πραγματοποιούνται σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, είτε στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027 είτε μέσω ΚΕΠ.

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Από αύριο, 10 Αυγούστου έως και 21 Αυγούστου, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΜ, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους.

Το πρόγραμμα προσφέρει voucher από 200 έως 600 ευρώ, ενώ η επιδοτούμενη περίοδος εκτείνεται από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως και τον Δεκέμβριο του 2027.

Το πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

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Το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων ανά ΑΦΜ έχει ως εξής:

5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

10-21 Αυγούστου: Όλα τα ΑΦΜ

Η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών αιτήσεων λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Ποια είναι τα εισοδηματικά όρια

Τα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο, διευρύνοντας τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να συμμετάσχουν.

Για άγαμους ή χήρους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ.

Για οικογένειες με παιδιά τα όρια αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Για παράδειγμα, φτάνουν έως τις 58.000 ευρώ για έγγαμους με επτά παιδιά, ενώ για περισσότερα από επτά παιδιά το όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, εφόσον διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό αναπηρίας.

Πώς θα δοθεί το voucher

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με βάση τα εισοδηματικά και τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος, αλλά και τους διαθέσιμους πόρους.

Όσοι επιλεγούν θα λάβουν την επιδότηση σε άυλη ψηφιακή κάρτα.

Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την πληρωμή της διαμονής σε τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα.

Πότε θα χρησιμοποιηθεί η επιδότηση

Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Για όσους ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν το voucher, το πρώτο βήμα είναι η έγκαιρη υποβολή της αίτησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΑΦΜ τους. Από αύριο, 10 Αυγούστου, η διαδικασία θα είναι ανοικτή για όλους τους φορολογούμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις.