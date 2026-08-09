Πυρκαγιές: Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει διακοπές σε πληγείσες περιοχές – Τι ισχύει με ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων

Με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την υποστήριξη των πληγέντων να αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα, οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών δημιουργούν παράλληλα πρακτικά ερωτήματα για πολίτες που έχουν προγραμματίσει διακοπές σε περιοχές οι οποίες επηρεάζονται από τα μέτωπα, τις εκκενώσεις ή τις διακοπές στην κυκλοφορία.

Το εάν επιστρέφονται τα χρήματα για τις διακοπές σε περίπτωση που ξεσπάσουν πυρκαγιές επιτόπου, εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η κράτηση. Διαφορετικό καθεστώς ισχύει για ένα οργανωμένο ταξιδιωτικό πακέτο και διαφορετικό για ένα ξενοδοχείο, ένα ακτοπλοϊκό ή ένα αεροπορικό εισιτήριο που αγοράστηκαν χωριστά.

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Στα οργανωμένα πακέτα, ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει χωρίς επιβάρυνση όταν στον προορισμό ή πολύ κοντά σε αυτόν έχουν προκύψει αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς την πραγματοποίηση του ταξιδιού ή τη μεταφορά προς τον προορισμό.

Μία φυσική καταστροφή μπορεί να εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, εφόσον καθιστά το ταξίδι αδύνατο ή μη ασφαλές. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται επιστροφή των ποσών που έχουν καταβληθεί, χωρίς όμως πρόσθετη αποζημίωση. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τις πραγματικές συνθήκες κάθε περίπτωσης και όχι μόνο τον γενικό φόβο που προκαλεί η παρουσία πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι επίσημες ανακοινώσεις των αρχών, οι εντολές εκκένωσης, η διακοπή πρόσβασης, η αδυναμία λειτουργίας του καταλύματος και η ακύρωση των μέσων μεταφοράς.

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Τι ισχύει στις χωριστές κρατήσεις

Πιο σύνθετη είναι η κατάσταση όταν ο ταξιδιώτης έχει κλείσει χωριστά ξενοδοχείο και μεταφορά. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας που να ακυρώνει αυτομάτως όλες τις συμβάσεις.

Εάν το ξενοδοχείο λειτουργεί και η περιοχή παραμένει προσβάσιμη, εφαρμόζονται κατά κανόνα οι όροι ακύρωσης της κράτησης. Αντίθετα, όταν το κατάλυμα δεν μπορεί να προσφέρει τη συμφωνημένη διαμονή, ο πελάτης έχει ισχυρότερη βάση για να ζητήσει επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά της κράτησης.

Αντίστοιχα, όταν η αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία ακυρώνει το δρομολόγιο, ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα δικαιώματα επιστροφής ή εναλλακτικής μεταφοράς. Εάν ο επιβάτης ακυρώσει μόνος του ενώ το δρομολόγιο πραγματοποιείται, καθοριστικοί είναι οι όροι του εισιτηρίου.

Πριν από οποιαδήποτε ακύρωση, χρειάζεται γραπτή επικοινωνία με το κατάλυμα, τον μεταφορέα ή το ταξιδιωτικό γραφείο και διατήρηση των επίσημων ανακοινώσεων, των μηνυμάτων και των αποδείξεων πληρωμής.